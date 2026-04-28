Колбаса больше не нужна: рецепт намазки для бутербродов (видео)

Домашний паштет, который заменит колбасу – нежный, сытный, без лишних добавок

Бутерброд с намазкой — это один из самых простых перекусов. Вместо того чтобы мазать на хлеб покупные намазки с сомнительным составом, можно приготовить домашний паштет из куриного филе. Он получается сытным, вкусным и может храниться в холодильнике несколько дней.

Рецептом мясного паштета поделились на YouTube-канале ЛенАпетит: Смачна Подорож Кухнею.

Как приготовить паштет из куриного филе

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

соль, черный перец молотый — по вкусу

бульон

сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления:

Отварите куриное филе. Бульон не выливайте — он понадобится дальше. Пока варится мясо, мелко нарежьте 2 луковицы кубиком, а 2 моркови натрите на крупной терке. Обжарьте лук на среднем огне до прозрачности, после чего добавьте морковь и тушите вместе до мягкости. Важно не пересушить овощи — они должны оставаться нежными. Дайте зажарке остыть. Куриное филе и овощи пропустите через мясорубку или измельчите блендером до однородной массы. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и черный перец. Если паштет кажется густым или суховатым, постепенно вливайте несколько ложек бульона, оставшегося после варки, до получения желаемой консистенции. Перемешивайте тщательно, чтобы масса стала максимально однородной и нежной. Готовый паштет переложите в чистую стеклянную емкость, плотно закройте и поставьте в холодильник хотя бы на несколько часов.

Как и с чем подавать блюдо

Куриный паштет вкуснее всего в охлажденном виде. Подавайте его как со свежим, так и с подсушенным хлебом. Также его можно намазывать на крекеры или лаваш. Сверху можно положить свежий огурец, помидор или листья салата.