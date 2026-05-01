Сиров’ялене сало вдома: простий рецепт із правильним просолом (відео)

Достатньо обрати якісну підчеревину й дотриматися простих кроків

Сиров’ялене сало легко приготувати вдома без додаткового спеціального обладнання. Завдяки простим інгредієнтам і правильній технології ви отримаєте ніжне, ароматне сало.

Для цього рецепта важливо обрати правильний шматок підчеревини — з гарним прошарком м’яса, адже саме це впливає на текстуру і смак готового продукту. Щоб сало вийшло ідеальним, не економте на солі на першому етапі. Вона виконує роль природного консерванту. Підчеревина вбере достатню кількість солі, а її надлишок можна буде легко прибрати.

Рецептом поділилася фудблогерка Vlada Gotue.

Інгредієнти

500 г підчеревини

4 столові ложки кам’яної солі

1 пачка суміші зелені

1 пачка часникового перцю

1 столова ложка сухого кропу

суміш перців

Етапи приготування

Спочатку шматок м’яса ретельно промийте та добре обсушіть паперовими рушниками. Далі щедро натріть підчеревину сіллю та сумішшю перців. Покладіть у скляний контейнер або миску та відправте в холодильник на три доби. За цей час сало просолиться і стане щільнішим, за цей час один раз переверніть шматок. Після трьох діб дістаньте сало, приберіть зайву вологу серветками. Окремо змішайте суміш зелені, часниковий перець, сухий кріп і додатково трохи суміші перців. Ретельно обваляйте підчеревину в спеціях, щоб вони покрили всю поверхню. Потім загорніть сало в пергамент і залиште в холодильнику ще на одну добу.

Подавати сиров’ялене сало найкраще тонко нарізаним, щоб підкреслити його ніжну текстуру. Воно ідеально смакує з чорним хлібом, гірчицею або хроном, а також як доповнення до картопляних страв. Добре поєднується зі свіжими овочами та соліннями. Перед подачею можна дістати сало з холодильника за 10–15 хвилин — так його смак стане більш виразним.