Рус

Сиров’ялене сало вдома: простий рецепт із правильним просолом (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Таке сало тане в роті. Фото Колаж "Телеграфу"

Достатньо обрати якісну підчеревину й дотриматися простих кроків

Сиров’ялене сало легко приготувати вдома без додаткового спеціального обладнання. Завдяки простим інгредієнтам і правильній технології ви отримаєте ніжне, ароматне сало.

Для цього рецепта важливо обрати правильний шматок підчеревини — з гарним прошарком м’яса, адже саме це впливає на текстуру і смак готового продукту. Щоб сало вийшло ідеальним, не економте на солі на першому етапі. Вона виконує роль природного консерванту. Підчеревина вбере достатню кількість солі, а її надлишок можна буде легко прибрати.

Рецептом поділилася фудблогерка Vlada Gotue.

Інгредієнти

  • 500 г підчеревини
  • 4 столові ложки кам’яної солі
  • 1 пачка суміші зелені
  • 1 пачка часникового перцю
  • 1 столова ложка сухого кропу
  • суміш перців

Етапи приготування

  1. Спочатку шматок м’яса ретельно промийте та добре обсушіть паперовими рушниками. Далі щедро натріть підчеревину сіллю та сумішшю перців.
  2. Покладіть у скляний контейнер або миску та відправте в холодильник на три доби. За цей час сало просолиться і стане щільнішим, за цей час один раз переверніть шматок.
  3. Після трьох діб дістаньте сало, приберіть зайву вологу серветками. Окремо змішайте суміш зелені, часниковий перець, сухий кріп і додатково трохи суміші перців.
  4. Ретельно обваляйте підчеревину в спеціях, щоб вони покрили всю поверхню. Потім загорніть сало в пергамент і залиште в холодильнику ще на одну добу.

Подавати сиров’ялене сало найкраще тонко нарізаним, щоб підкреслити його ніжну текстуру. Воно ідеально смакує з чорним хлібом, гірчицею або хроном, а також як доповнення до картопляних страв. Добре поєднується зі свіжими овочами та соліннями. Перед подачею можна дістати сало з холодильника за 10–15 хвилин — так його смак стане більш виразним.

Теги:
#Рецепти #Сало