Звичний салат у новому варіанті: рецепт із зернистим сиром і свіжими овочами (відео)

Смачна та ситна страва

Салати бувають найрізноманітнішими: від легких овочевих до ситних м’ясних варіацій, зокрема салату зі свинини та квасолі. А сьогодні ми пропонуємо сучасний варіант із зернистого сиру, томатів і ароматного соусу песто, який став популярним у соціальних мережах. Під час вибору інгредієнтів важливо звертати увагу на свіжість овочів, якість сиру та натуральність соусу, адже саме вони формують смак і текстуру страви, а надто водянисті або перезрілі продукти можуть зіпсувати баланс. У рецепті можна експериментувати із зеленню, замінювати песто на оливкову олію з травами або додавати хрусткі елементи для більш виразної текстури, що особливо актуально для сучасних інтерпретацій легких салатів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати салат з овочами та зернистим сиром

Інгредієнти:

зернистий сир у вершках — 300 г;

помідори — 300 г;

червона цибуля — 50 г;

петрушка або кінза — 1 пучок;

соус песто — 30 г;

сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати овочі, ретельно вимити помідори та зелень. Нарізати помідори та червону цибулю довільними шматками для збереження текстури. Зцідити зайву рідину із зернистого сиру, щоб салат не був водянистим. Змішати всі інгредієнти в одній мисці до рівномірного розподілу. Додати соус песто та сіль, акуратно перемішати до об’єднання смаків.

Як і з чим подавати

Такий салат найкраще подавати охолодженим у глибокій тарілці або на пласкому блюді, прикрасивши свіжою зеленню та краплею песто для більш виразного вигляду. Він добре поєднується зі свіжим хлібом, грінками або як гарнір до запеченої риби чи курятини. Для більш ситного варіанту можна додати відварене яйце або авокадо, а також подавати разом із легкими вершковими або йогуртовими соусами. Страва підходить як для швидкої вечері, так і для подачі в складі легкого обіду.

Цей салат поєднує простоту приготування з насиченим смаком і сучасною подачею, що робить його універсальним варіантом для щоденного меню. Завдяки можливості варіювати інгредієнти його легко адаптувати під різні смаки та сезонні продукти, зберігаючи баланс свіжості й ситності.