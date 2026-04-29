Вівсяний пиріг до чаю: рецепт смачного пирога з хрусткою скоринкою (відео)

З найпростіших та найдоступніших продуктів виходить дуже смачний десерт

Вівсяний пиріг із варенням готується дуже просто з продуктів, які зазвичай є на кухні. Це чудовий варіант домашньої випічки на кожен день, коли хочеться чогось солодкого до чаю.

Завдяки вівсяним пластівцям пиріг виходить не лише смачним, а й більш ситним, із приємною текстурою та легкою хрусткою скоринкою зверху. Цей десерт можна готувати в будь-яку пору року: взимку — з густими джемами або повидлом, а влітку — із сумішшю ягід із цукром та крохмалем.

Рецептом пирога поділилися на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.

Інгредієнти

Для тесту:

вершкове масло — 150 г

ванільний цукор — 1 пачка

цукор — 100 г

сіль — 1/3 ч. л.

яйця — 3 шт.

вівсяні пластівці — 160 г

борошно — 120-130 г

розпушувач — 2 ч. л.

Для начинки:

густий джем/варення — за смаком

Для посипання:

вівсяні пластівці — 3 ст. л.

кокосова стружка — 3 ст. л.

цукор — 3 ст. л.

Етапи приготування:

Для початку розм'якшене вершкове масло збийте з цукром, ванільним цукром і сіллю до однорідної кремової маси. Потім додавайте яйця по одному, кожного разу ретельно перемішуючи. Далі вмішайте вівсяні пластівці, а потім додайте борошно, заздалегідь змішане з розпушувачем. Тісто вийде м'яким і досить густим. Перекладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню і рівномірно розподіліть зверху густий джем або варення. Важливо, щоб начинка була саме густою — так вона не розтечеться і збереже гарний шар після випікання. Зверху посипте пиріг сумішшю з вівсяних пластівців, кокосової стружки та цукру. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці близько 35–40 хвилин до рум'яної скоринки.

Після випікання обов’язково дайте пирогу повністю охолонути. У теплому вигляді він може здаватися занадто м’яким, але в міру остигання стане щільнішим і розкриє смак.