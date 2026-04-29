Вівсяний пиріг до чаю: рецепт смачного пирога з хрусткою скоринкою (відео)
З найпростіших та найдоступніших продуктів виходить дуже смачний десерт
Вівсяний пиріг із варенням готується дуже просто з продуктів, які зазвичай є на кухні. Це чудовий варіант домашньої випічки на кожен день, коли хочеться чогось солодкого до чаю.
Завдяки вівсяним пластівцям пиріг виходить не лише смачним, а й більш ситним, із приємною текстурою та легкою хрусткою скоринкою зверху. Цей десерт можна готувати в будь-яку пору року: взимку — з густими джемами або повидлом, а влітку — із сумішшю ягід із цукром та крохмалем.
Рецептом пирога поділилися на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.
Інгредієнти
Для тесту:
- вершкове масло — 150 г
- ванільний цукор — 1 пачка
- цукор — 100 г
- сіль — 1/3 ч. л.
- яйця — 3 шт.
- вівсяні пластівці — 160 г
- борошно — 120-130 г
- розпушувач — 2 ч. л.
Для начинки:
- густий джем/варення — за смаком
Для посипання:
- вівсяні пластівці — 3 ст. л.
- кокосова стружка — 3 ст. л.
- цукор — 3 ст. л.
Етапи приготування:
- Для початку розм'якшене вершкове масло збийте з цукром, ванільним цукром і сіллю до однорідної кремової маси. Потім додавайте яйця по одному, кожного разу ретельно перемішуючи.
- Далі вмішайте вівсяні пластівці, а потім додайте борошно, заздалегідь змішане з розпушувачем. Тісто вийде м'яким і досить густим.
- Перекладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню і рівномірно розподіліть зверху густий джем або варення. Важливо, щоб начинка була саме густою — так вона не розтечеться і збереже гарний шар після випікання.
- Зверху посипте пиріг сумішшю з вівсяних пластівців, кокосової стружки та цукру.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці близько 35–40 хвилин до рум'яної скоринки.
Після випікання обов’язково дайте пирогу повністю охолонути. У теплому вигляді він може здаватися занадто м’яким, але в міру остигання стане щільнішим і розкриє смак.