Лаваш з фаршем у духовці: ніжні рулетики з сирною скоринкою (відео)

Закуски бувають найрізноманітніші: від легких овочевих варіацій до ситних рулетів і закусок із беконом, які вирізняються насиченим смаком і ароматом. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати рулетики з лавашу та фаршу, які поєднують у собі простоту та виразну домашню подачу. Під час вибору інгредієнтів важливо звертати увагу на свіжість фаршу, якість лавашу та баланс спецій, адже саме вони формують текстуру й смак готової страви. За потреби можна замінювати фарш на курячий або індичий, додавати інші овочі чи різні види сиру, уникаючи надмірної вологи, яка може зробити лаваш м’яким і ламким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати рулетики з фаршем з сирною начинкою

Інгредієнти:

лаваш — 2 шт.;

фарш — 400 г;

сир — 100 г;

сіль — за смаком;

спеції — за смаком;

зелень — 1 пучок;

помідор — 1 шт.;

кетчуп — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

молоко — 30 мл;

Спосіб приготування:

Додати до фаршу сіль, спеції, подрібнену зелень та дрібно нарізаний помідор, після чого ретельно перемішати до однорідності. Викласти на перший лист лавашу майонез і кетчуп, рівномірно розподілити по всій поверхні, накрити другим листом та викласти підготовлений фарш, розрівняти його шаром. Посипати натертим сиром, щільно згорнути лаваш у рулет і нарізати на порційні шматочки, після чого викласти у форму для запікання. Збити яйце з молоком до однорідності, змастити отриманою сумішшю рулетики та запікати в духовці при 180 градусах 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Рулетики з лавашу та фаршу краще подавати теплими, доповнюючи свіжою зеленню, легкими овочевими салатами або соусами на основі йогурту чи сметани. Для більш виразного смаку можна додати часниковий або томатний соус, а також прикрасити страву кунжутом або подрібненою зеленню. Вони добре поєднуються як із легкими гарнірами, так і як самостійна закуска на святковому столі.

Страва є універсальною і підходить як для повсякденного меню, так і для частування гостей, оскільки легко порціонується та зберігає смак навіть у охолодженому вигляді.