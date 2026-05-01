Лаваш з фаршем у духовці: ніжні рулетики з сирною скоринкою (відео)
Надзвичайно апетитна закуска
Закуски бувають найрізноманітніші: від легких овочевих варіацій до ситних рулетів і закусок із беконом, які вирізняються насиченим смаком і ароматом. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати рулетики з лавашу та фаршу, які поєднують у собі простоту та виразну домашню подачу. Під час вибору інгредієнтів важливо звертати увагу на свіжість фаршу, якість лавашу та баланс спецій, адже саме вони формують текстуру й смак готової страви. За потреби можна замінювати фарш на курячий або індичий, додавати інші овочі чи різні види сиру, уникаючи надмірної вологи, яка може зробити лаваш м’яким і ламким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати рулетики з фаршем з сирною начинкою
Інгредієнти:
- лаваш — 2 шт.;
- фарш — 400 г;
- сир — 100 г;
- сіль — за смаком;
- спеції — за смаком;
- зелень — 1 пучок;
- помідор — 1 шт.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 30 мл;
Спосіб приготування:
- Додати до фаршу сіль, спеції, подрібнену зелень та дрібно нарізаний помідор, після чого ретельно перемішати до однорідності.
- Викласти на перший лист лавашу майонез і кетчуп, рівномірно розподілити по всій поверхні, накрити другим листом та викласти підготовлений фарш, розрівняти його шаром.
- Посипати натертим сиром, щільно згорнути лаваш у рулет і нарізати на порційні шматочки, після чого викласти у форму для запікання.
- Збити яйце з молоком до однорідності, змастити отриманою сумішшю рулетики та запікати в духовці при 180 градусах 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.
Як і з чим подавати
Рулетики з лавашу та фаршу краще подавати теплими, доповнюючи свіжою зеленню, легкими овочевими салатами або соусами на основі йогурту чи сметани. Для більш виразного смаку можна додати часниковий або томатний соус, а також прикрасити страву кунжутом або подрібненою зеленню. Вони добре поєднуються як із легкими гарнірами, так і як самостійна закуска на святковому столі.
Страва є універсальною і підходить як для повсякденного меню, так і для частування гостей, оскільки легко порціонується та зберігає смак навіть у охолодженому вигляді.