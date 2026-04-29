Паста без м’яса, яка дивує смаком: секрет — у запеченій цибулі та часнику

Просто, бюджетно і дуже смачно

З найпростіших продуктів, які майже завжди є вдома, можна приготувати страву, яка не поступиться ресторанній. Саме такою є паста із запеченою цибулею та часником. Для цього рецепта не потрібне м'ясо чи риба. Особливого смаку пасті надають запечені овочі та в'ялені помідори зі спеціями.

Рецептом цибулевої пасти поділилася фудблогерка Мирослава Пекарюк в Instagram.

Інгредієнти:

макарони — 150 г

цибуля — 2 шт.

часник — 1 головка

крем-сир — 100 г

сир фета — 50 г

в’ялені томати або сливи — 2–3 шт.

петрушка

паприка, сіль, перець, олія

Етапи приготування:

Спершу очистіть цибулю та наріжте її пір’ям. Головку часнику не потрібно розбирати. Достатньо зрізати верхівку, щоб зубчики легко вичавлювалися після запікання. Викладіть цибулю у форму для запікання, додайте паприку, сіль і перець, щедро полийте олією та поруч розмістіть підготовлений часник. Запікайте все разом приблизно 30 хвилин при температурі 220°C. Паралельно відваріть макарони у підсоленій воді до стану аль денте. Коли овочі будуть готові, вичавіть м’якоть часнику прямо до цибулі, розімніть усе виделкою до однорідної маси. Додайте крем-сир та фету, нарізані в’ялені томати або сливи. Щоб соус мав ідеальну консистенцію, влийте кілька ложок води з-під макаронів. Перемішайте. Додайте готові макарони і добре перемішайте, щоб кожен шматочок покрився соусом. За потреби додайте сіль та перець.

Подавайте пасту одразу після приготування, поки вона гаряча і максимально ароматна. Перед цим посипте страву подрібненою петрушкою та збризніть декількома краплями оливкової олії.