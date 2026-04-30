Неймовірно просто та ароматно: як спекти кекс з цілим лимоном (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
Один лимон, кілька базових інгредієнтів — і у вас на столі ароматна домашня випічка
В більшості рецептів лимонних кексів говориться про те, що до тіста треба додати цедру або сік. Для приготування цього кексу лимон використовується повністю, разом зі шкіркою. Саме завдяки цьому десерт отримує глибокий, трохи терпкий цитрусовий аромат, якого не досягнути звичайним способом. Головне — обов'язково проварити лимон. Якщо покласти сирий фрукт прямо в блендер, шкірка дасть різку гіркоту, яку не приховає жодна кількість цукру.
Як приготувати лимонний кекс, розповіла в Instagram користувачка з ніком _.yanusha.
Інгредієнти:
- Лимон — 1 шт.
- Яйця — 3 шт.
- Цукор — 150 г
- Ванільний цукор — 10 г
- Сіль — дрібка
- Олія — 60 мл
- Молоко — 50 мл
- Борошно — 250 г
- Розпушувач — 10 г
Для глазурі:
- Цукрова пудра — 30 г
- Лимонний сік — 1 ст. л.
Приготування:
- Лимон ретельно помийте щіткою під гарячою водою. Покладіть його у невелику каструлю, залийте холодною водою і варіть на малому вогні 10–12 хвилин. Це прибирає гіркоту зі шкірки і робить її м'якою.
- Дайте лимону трохи охолонути, потім розріжте його навпіл і видаліть усі кісточки — вони дають неприємну гіркоту. Товсті кінчики теж краще зрізати.
- У чашу блендера або в глибоку миску покладіть лимон (зі шкіркою), додайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, молоко та олію.
- Перебийте масу блендером до однорідності.
- Окремо змішайте борошно з розпушувачем і просійте. Поступово введіть суху суміш до лимонної маси, помішуючи лопаткою або міксером на малій швидкості. Тісто має бути гладким і однорідним, за консистенцією нагадувати густу сметану.
- Форму застеліть папером для випічки або змастіть олією і присипте борошном. Перелийте тісто і розрівняйте поверхню. Випікайте в розігрітій до 160°C духовці (режим "верх — низ") протягом 50–55 хвилин.
- Дістаньте кекс з духовки і залиште у формі на 10 хвилин. Потім перекладіть на решітку і дайте повністю охолонути — глазур наносять лише на холодний кекс, інакше вона просто стече.
- Змішайте цукрову пудру з лимонним соком. Маса має бути досить густою, але текучою. Полийте кекс зверху, дозволивши глазурі злегка стекти по краях. Дайте застигнути 15–20 хвилин перед подачею.