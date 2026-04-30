Неймовірно просто та ароматно: як спекти кекс з цілим лимоном (відео)

Один лимон, кілька базових інгредієнтів — і у вас на столі ароматна домашня випічка

В більшості рецептів лимонних кексів говориться про те, що до тіста треба додати цедру або сік. Для приготування цього кексу лимон використовується повністю, разом зі шкіркою. Саме завдяки цьому десерт отримує глибокий, трохи терпкий цитрусовий аромат, якого не досягнути звичайним способом. Головне — обов'язково проварити лимон. Якщо покласти сирий фрукт прямо в блендер, шкірка дасть різку гіркоту, яку не приховає жодна кількість цукру.

Як приготувати лимонний кекс, розповіла в Instagram користувачка з ніком _.yanusha.

Інгредієнти:

Лимон — 1 шт.

Яйця — 3 шт.

Цукор — 150 г

Ванільний цукор — 10 г

Сіль — дрібка

Олія — 60 мл

Молоко — 50 мл

Борошно — 250 г

Розпушувач — 10 г

Для глазурі:

Цукрова пудра — 30 г

Лимонний сік — 1 ст. л.

Приготування: