Сыровяленое сало дома: простой рецепт с правильной засолкой (видео)
Достаточно выбрать качественную подчеревину и придерживаться простых шагов
Сыровяленое сало легко приготовить дома без дополнительного специального оборудования. Благодаря простым ингредиентам и правильной технологии вы получите нежное, ароматное сало.
Для этого рецепта важно выбрать правильный кусок подчеревины — с хорошей прослойкой мяса, ведь именно это влияет на текстуру и вкус готового продукта. Чтобы сало получилось идеальным, не экономьте на соли на первом этапе. Она выполняет роль природного консерванта. Подчеревина впитает достаточное количество соли, а ее излишек можно будет легко убрать.
Рецептом поделилась фудблогерка Vlada Gotue.
Ингредиенты
- 500 г подчеревка
- 4 столовые ложки каменной соли
- 1 пачка смеси зелени
- 1 пачка чесночного перца
- 1 столовая ложка сухого укропа
- смесь перцев
Этапы приготовления
- Сначала кусок мяса тщательно промойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Далее щедро натрите подчеревину солью и смесью перцев.
- Положите в стеклянный контейнер или миску и отправьте в холодильник на трое суток. За это время сало просолится и станет плотнее, за это время один раз переверните кусок.
- После трех суток достаньте сало, уберите лишнюю влагу салфетками. Отдельно смешайте смесь зелени, чесночный перец, сухой укроп и дополнительно немного смеси перцев.
- Тщательно обваляйте подчеревину в специях, чтобы они покрыли всю поверхность. Затем заверните сало в пергамент и оставьте в холодильнике еще на одни сутки.
Подавать сыровяленое сало лучше всего тонко нарезанным, чтобы подчеркнуть его нежную текстуру. Оно идеально сочетается с черным хлебом, горчицей или хреном, а также как дополнение к картофельным блюдам. Хорошо сочетается со свежими овощами и соленьями. Перед подачей можно достать сало из холодильника за 10–15 минут — так его вкус станет более выразительным.