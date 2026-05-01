Сыровяленое сало дома: простой рецепт с правильной засолкой (видео)

Достаточно выбрать качественную подчеревину и придерживаться простых шагов

Сыровяленое сало легко приготовить дома без дополнительного специального оборудования. Благодаря простым ингредиентам и правильной технологии вы получите нежное, ароматное сало.

Для этого рецепта важно выбрать правильный кусок подчеревины — с хорошей прослойкой мяса, ведь именно это влияет на текстуру и вкус готового продукта. Чтобы сало получилось идеальным, не экономьте на соли на первом этапе. Она выполняет роль природного консерванта. Подчеревина впитает достаточное количество соли, а ее излишек можно будет легко убрать.

Рецептом поделилась фудблогерка Vlada Gotue.

Ингредиенты

500 г подчеревка

4 столовые ложки каменной соли

1 пачка смеси зелени

1 пачка чесночного перца

1 столовая ложка сухого укропа

смесь перцев

Этапы приготовления

Сначала кусок мяса тщательно промойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Далее щедро натрите подчеревину солью и смесью перцев. Положите в стеклянный контейнер или миску и отправьте в холодильник на трое суток. За это время сало просолится и станет плотнее, за это время один раз переверните кусок. После трех суток достаньте сало, уберите лишнюю влагу салфетками. Отдельно смешайте смесь зелени, чесночный перец, сухой укроп и дополнительно немного смеси перцев. Тщательно обваляйте подчеревину в специях, чтобы они покрыли всю поверхность. Затем заверните сало в пергамент и оставьте в холодильнике еще на одни сутки.

Подавать сыровяленое сало лучше всего тонко нарезанным, чтобы подчеркнуть его нежную текстуру. Оно идеально сочетается с черным хлебом, горчицей или хреном, а также как дополнение к картофельным блюдам. Хорошо сочетается со свежими овощами и соленьями. Перед подачей можно достать сало из холодильника за 10–15 минут — так его вкус станет более выразительным.