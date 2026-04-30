Ідеально для легкої вечері: рецепт "спагеті" з огірків із йогуртовою заправкою

Незвичайна альтернатива звичному салату

Якщо класичні салати зі свіжих огірків уже набридли, спробуйте приготувати з них спагеті з йогуртовою заправкою. Ця страва особливо підійде, коли хочеться чогось легкого та свіжого. Особливого смаку страві надає не лише йогуртова заправка із сиром та часником, а й ароматна олія з кунжутом та горіхами.

Рецептом спагетті з огірків із йогуртом поділилася фудблогерка Gulnar Gun у Instagram.

Інгредієнти

3 огірки (видалити насіння)

Жменя кропу

Жменя свіжої м’яти (або сушеної м’яти)

3 столові ложки йогурту

2 столові ложки крем-сиру

1 зубчик часнику

Сіль

Для подачі:

3 столові ложки оливкової олії

1 чайна ложка меленого червоного перцю

1 столова ложка насіння кунжуту

1 столова ложка подрібнених волоських горіхів

Етапи приготування