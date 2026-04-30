Ідеально для легкої вечері: рецепт "спагеті" з огірків із йогуртовою заправкою
Незвичайна альтернатива звичному салату
Якщо класичні салати зі свіжих огірків уже набридли, спробуйте приготувати з них спагеті з йогуртовою заправкою. Ця страва особливо підійде, коли хочеться чогось легкого та свіжого. Особливого смаку страві надає не лише йогуртова заправка із сиром та часником, а й ароматна олія з кунжутом та горіхами.
Рецептом спагетті з огірків із йогуртом поділилася фудблогерка Gulnar Gun у Instagram.
Інгредієнти
- 3 огірки (видалити насіння)
- Жменя кропу
- Жменя свіжої м’яти (або сушеної м’яти)
- 3 столові ложки йогурту
- 2 столові ложки крем-сиру
- 1 зубчик часнику
- Сіль
Для подачі:
- 3 столові ложки оливкової олії
- 1 чайна ложка меленого червоного перцю
- 1 столова ложка насіння кунжуту
- 1 столова ложка подрібнених волоських горіхів
Етапи приготування
- Наріжте огірки тонкими довгими смужками овочерізкою або спіралізатором. Додайте до огірків дрібно нарізану зелень.
- Додайте йогурт, крем-сир і часник, добре перемішайте та посоліть за смаком.
- Влийте заправку до огірків із зеленню та обережно перемішайте.
- Трохи прогрійте оливкову олію з червоним перцем, кунжутом і волоськими горіхами. Одразу полийте гарячою ароматною олією огіркові спагеті та подавайте до столу.