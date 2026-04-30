Рус

Ідеально для легкої вечері: рецепт "спагеті" з огірків із йогуртовою заправкою

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Закуска з огірків.

Незвичайна альтернатива звичному салату

Якщо класичні салати зі свіжих огірків уже набридли, спробуйте приготувати з них спагеті з йогуртовою заправкою. Ця страва особливо підійде, коли хочеться чогось легкого та свіжого. Особливого смаку страві надає не лише йогуртова заправка із сиром та часником, а й ароматна олія з кунжутом та горіхами.

Рецептом спагетті з огірків із йогуртом поділилася фудблогерка Gulnar Gun у Instagram.

Інгредієнти

  • 3 огірки (видалити насіння)
  • Жменя кропу
  • Жменя свіжої м’яти (або сушеної м’яти)
  • 3 столові ложки йогурту
  • 2 столові ложки крем-сиру
  • 1 зубчик часнику
  • Сіль

Для подачі:

  • 3 столові ложки оливкової олії
  • 1 чайна ложка меленого червоного перцю
  • 1 столова ложка насіння кунжуту
  • 1 столова ложка подрібнених волоських горіхів

Етапи приготування

  1. Наріжте огірки тонкими довгими смужками овочерізкою або спіралізатором. Додайте до огірків дрібно нарізану зелень.
  2. Додайте йогурт, крем-сир і часник, добре перемішайте та посоліть за смаком.
  3. Влийте заправку до огірків із зеленню та обережно перемішайте.
  4. Трохи прогрійте оливкову олію з червоним перцем, кунжутом і волоськими горіхами. Одразу полийте гарячою ароматною олією огіркові спагеті та подавайте до столу.
Теги:
#Рецепти #Йогурт #Закуска #Огірки