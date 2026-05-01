Час відкривати сезон: приготуйте на обід рагу з кабачків, помідорів та перцю (відео)

Готується просто — виходить дуже смачно

Розпочався сезон кабачків — ніжних, соковитих овочів, з яких можна приготувати безліч страв: від легких супів до запіканок і навіть рулетиків зі смачною начинкою. Особливо добре кабачки поєднуються з вершковими інгредієнтами, адже їхній м’який смак підкреслює ніжність соусів. А сьогодні ми пропонуємо приготувати овочеве вершкове рагу — просту, але збалансовану страву з насиченим смаком і кремовою текстурою. Важливо обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та без великих насінин, а крем-сир — якісний, без зайвих добавок, щоб уникнути водянистої консистенції та зберегти делікатний смак.

Типова помилка — перетушити кабачки, через що вони втрачають форму й перетворюються на пюре, тому варто контролювати час приготування. Для більш насиченого смаку можна додати трохи вершків замість частини води або замінити крем-сир на маскарпоне чи плавлений сир хорошої якості. Також можливі варіації з додаванням баклажанів, моркви або навіть курячого філе для більш поживного варіанту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати рагу з кабачків, помідорів та перцю

Інгредієнти:

кабачки – 700 г;

перець болгарський – 1 шт.;

помідори – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2–3 зубчики;

крем-сир – 175 г;

вода гаряча – 120 мл;

сіль – 1 ч. л.;

спеції – 1–2 ч. л.;

зелень свіжа – за смаком;

Спосіб приготування:

Розігріти пательню з олією, додати нарізану кубиками цибулю та обсмажити до м’якості. Додати нарізаний болгарський перець і помідори, перемішати та тушкувати кілька хвилин. Додати кабачки, нарізані кубиками середнього розміру, перемішати та готувати на середньому вогні, періодично помішуючи. Додати сіль, спеції та подрібнений часник, ретельно перемішати. Додати крем-сир, влити гарячу воду та перемішати до однорідної консистенції. Тушкувати до легкого загустіння соусу, не допускаючи повного розварювання кабачків. Посипати свіжою зеленню перед подачею.

Як і з чим подавати

Рагу найкраще подавати гарячим, посипавши свіжим кропом або петрушкою для аромату та кольору. Воно чудово поєднується з підсушеним хлібом, грінками або як гарнір до м’яса чи риби. За бажанням можна доповнити страву ложкою сметани або легкою часниковою заправкою. Також рагу добре смакує як самостійна легка вечеря.

Страва виходить ніжною, ароматною та універсальною — ідеальний варіант для щоденного меню в сезон овочів.