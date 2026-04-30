Смачніше за будь-який омлет: простий рецепт хачапурі на сковорідці, який вийде у кожного
Ліниве хачапурі на сковорідці
Коли потрібно швидко приготувати щось ситне без зайвого клопоту, виручають прості й перевірені рецепти. Особливо вони актуальні вранці або після роботи, коли немає часу довго стояти на кухні. Ми ділились рецептом лінивих пиріжків, а тепер пропонуємо ще один варіант — ліниве хачапурі на сковороді. Для нього не потрібно замішувати тісто руками чи розкачувати коржі, усе готується максимально просто і з доступних інгредієнтів.
Рецептом страви поділився кулінарний блогер Алекс Міль.
Інгредієнти:
- 250 мл молока
- 1 яйце
- сіль і перець за смаком
- 120 г тертого сиру
- 120 г борошна
Спосіб приготування:
- Спочатку в мисці з’єднайте яйце, борошно, сіль і перець. Влийте молоко та добре перемішайте, щоб маса стала однорідною без грудочок.
- Додайте натертий сир і ще раз усе ретельно перемішайте. Сковорідку злегка змастіть олією та вилийте підготовлену суміш у холодну поверхню.
- Поставте сковорідку на середній вогонь, накрийте кришкою і готуйте приблизно 4–6 хвилин, поки низ підрум’яниться. Потім обережно переверніть і доведіть до готовності з іншого боку.