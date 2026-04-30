Забудьте про кетчуп: як приготувати соус зі щавлю, який підійде до багатьох страв

Щавлевий соус готується за 10 хвилин і без теплової обробки

Навесні на ринках і городах з'являється щавель — і більшість із нас одразу думає про зелений борщ. Але ця кислувата рослина здатна на більше. З неї виходить свіжий, легкий соус, який може замінити звичний майонез, кетчуп чи магазинну заправку.

Приготування щавлевого соусу займає від сили десять хвилин. Інгредієнти для нього не потрібно смажити чи запікати. Як приготувати соус зі щавлю, показали на YouTube-каналі "Кулінарна Експедиція".

Інгредієнти

3 склянки листя щавлю

0,5 склянки грецького йогурту

3 зубчики часнику, подрібнені

3 ст.л. оливкової олії

0,5 ч.л. гірчиці

сіль

перець

Під час приготування варто врахувати кілька нюансів. По-перше, не використовуйте старе або грубе листя, бо воно може давати зайву гіркоту. По-друге, якщо хочете більш ніжну текстуру, перед збиванням можна обдати щавель окропом на 10–15 секунд, а потім одразу охолодити.

Листя щавлю крупно наріжте або порвіть руками й викладіть у чашу блендера. Додайте йогурт, часник, гірчицю та оливкову олію. Збийте до однорідної консистенції. Якщо соус здається занадто густим, можна додати ще трохи олії або буквально ложку води. Наприкінці посоліть і поперчіть за смаком. Важливо не перебити смак спеціями — щавель має залишатися головною нотою.

Подавайте щавлевий соус охолодженим. Він ідеально підходить до запеченої або смаженої курки, відвареної чи запеченої картоплі, овочевих салатів і навіть як соус до бургерів або сендвічів. Його також можна використовувати як легку намазку на тости або як заправку для теплих овочевих страв.