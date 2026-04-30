Крильця "а-ля" BBQ: швидкий рецепт для смачного домашнього перекусу (відео)

Курячі крильця можна приготувати різними способами — від класичних смажених до варіацій на кшталт популярних Курячі крильця KFC, які відомі своєю хрусткою скоринкою та насиченим смаком. Сьогодні пропонується домашня альтернатива у стилі "а-ля" BBQ, яка поєднує прості інгредієнти та мінімум зусиль, але дає виразний копчено-солодкий смак. Під час вибору крилець варто звертати увагу на їх свіжість: м’ясо має бути світлим, без зайвого запаху та надлишку води, адже саме це впливає на текстуру після запікання. Для більш глибокого смаку копчену паприку можна замінити на суміш спецій для гриля, а кетчуп — на домашній томатний соус або барбекю-соус. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ira_grebin_foodblog".

Як приготувати Крильця "а-ля" BBQ

Інгредієнти:

курячі крильця — 1 кг;

сіль — 1,5 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

сухий часник — 1 ч. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

кетчуп — 4–5 ст. л.;

Спосіб приготування:

Розділити курячі крильця на дві частини по суглобу. Додати сіль, перець, сухий часник і копчену паприку, ретельно перемішати для рівномірного розподілу спецій. Додати кетчуп і знову перемішати до повного покриття крилець маринадом. Залишити маринуватися щонайменше на 30–60 хвилин, за можливості на 2–3 години для більш насиченого смаку. Викласти крильця в один шар на деко або в чашу аерогриля. Запікати в аерогрилі при режимі "курка" 10–12 хвилин або в духовці при 200°C приблизно 20–25 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Крильця найкраще подавати гарячими одразу після приготування, коли скоринка залишається хрусткою, а всередині зберігається соковитість. Для подачі підійдуть класичні соуси — кетчуп, часниковий соус або соус барбекю, які підкреслюють копчений смак страви. Як гарнір можна використати картоплю фрі, запечені овочі або свіжий салат із зелені та огірка, щоб збалансувати насиченість смаку. Для більш ресторанної подачі крильця можна посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею або подати з часточками лимона.

Цей рецепт дозволяє отримати насичені, ароматні крильця з характерним BBQ-смаком без складних інгредієнтів та довгого процесу приготування. Простота технології робить страву універсальною для щоденного меню або невимушених зустрічей.