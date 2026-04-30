Шпажки з лаваша і сосисок: швидка закуска, яка зникає за хвилини (відео)

Готується просто — виходить смачно

З закусок можна приготувати безліч цікавих варіантів — від легких овочевих канапе до більш ситних рішень, зокрема популярних кабачкових рулетиків, які часто готують у літній сезон як альтернативу важким стравам. Сьогодні пропонується варіант швидкої закуски на шпажках із лаваша, який поєднує хрустку текстуру та насичений сирно-м’ясний смак у форматі зручних порцій. Під час вибору інгредієнтів варто звертати увагу на якість лаваша — він має бути свіжим і еластичним, щоб не тріскався під час скручування, а сосиски краще обирати з високим вмістом м’яса для більш вираженого смаку. Плавлений сир можна замінити на твердий або моцарелу, а кетчуп — на томатний соус або соус барбекю для більш насиченого профілю смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ira_grebin_foodblog".

Як приготувати закуску на шпажках з лаваша

Інгредієнти:

лаваш — 1–2 листи;

кетчуп — 2–3 ст. л.;

плавлений сир в пластинках — 6–8 шт.;

сосиски — 4–5 шт.;

яйце — 1 шт.;

сухарі панко або панірувальні сухарі — 100 г;

шпажки — 10–12 шт.;

Спосіб приготування:

Розгорнути лаваш і рівномірно змастити його тонким шаром кетчупу. Викласти пластинки плавленого сиру та сосиски по всій поверхні лаваша. Щільно скрутити лаваш у рулет і нарізати на шматочки шириною приблизно 2 см. Нанизати отримані шайбочки на шпажки по 4–5 штук на кожну. Збити яйце в окремій ємності та обваляти кожну шпажку у яйці, потім у панірувальних сухарях. Запікати в аерогрилі на режимі випічки 5–7 хвилин або в духовці при 200°C приблизно 15 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Закуску найкраще подавати гарячою, коли панірування залишається хрустким, а начинка — ніжною та тягучою. Для подачі можна використати різні соуси: часниковий, сирний або барбекю, які підкреслюють смак лаваша та сосисок. Як доповнення підійдуть свіжі овочі, салати або картопляні гарніри, якщо закуска подається як частина більшого столу. Для святкової подачі шпажки можна викласти на листя салату або подати вертикально у високій склянці.

Цей рецепт дозволяє швидко отримати ситну та ефектну закуску з простих інгредієнтів без складної підготовки. Завдяки універсальності складових її легко адаптувати під власні вподобання та змінювати смакові акценти.