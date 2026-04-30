Шашлик буде ідеальним: шеф-кухар розкрив секрети маринаду, про які мало хто знає
Дізнайтесь, як правильно маринувати м'ясо на шашлик, щоб він був соковитим
Шашлик — одна з найулюбленіших страв для відпочинку на природі. Здається, що в приготуванні м’яса на мангалі немає нічого складного, проте навіть тут є свої тонкощі, від яких залежить соковитість і смак готової страви.
Шеф-кухар Володимир Ярославський в соцмережі Instagram поділився своїми секретами приготування шашлика. Він радить не перевантажувати м’ясо спеціями, а навпаки — підкреслювати його природний смак, правильно підбираючи пропорції інгредієнтів і дотримуючись техніки приготування.
Як замаринувати шашлик
Інгредієнти:
- 1 кг свинячого ошийка
- 250–270 г цибулі
- 14 г солі
- чорний і духмяний перець (свіжомелений)
- приблизно 35 г олії без запаху
- за бажанням: копчена паприка, трохи соєвого соусу або ворчестеру, 1–2 ложки білого сухого вина
Як приготувати
- Для шашлика найкраще підходить саме ошийок — він має достатньо жиру, щоб м’ясо залишалося соковитим. Нарізайте його прямокутними шматками приблизно по 2,5 см завтовшки — так вони рівномірно просмажаться і не пересохнуть.
- М’ясо одразу приправте сіллю та свіжомеленим чорним і духмяним перцем. Цибулю наріжте тонкими півкільцями і добре розімніть руками прямо над м’ясом, щоб вона пустила сік. Це важливий момент: сік цибулі працює як натуральний маринад і розм’якшує волокна.
- Додайте олію без запаху — вона допоможе спеціям рівномірно розподілитися і "запечатає" соки всередині шматків. За бажанням можна підсилити смак дрібкою копченої паприки, невеликою кількістю соєвого соусу або ворчестеру, а також додати трохи білого сухого вина — воно допоможе цибулі ще краще віддати сік.
- Усе ретельно перемішайте і залиште маринуватися щонайменше на кілька годин, а краще — на ніч.
- Смажити шашлик потрібно не над відкритим вогнем, а над добре прогорілим вугіллям. Дочекайтеся, поки залишиться рівний жар без полум’я. Нанизуйте м’ясо на шампури і готуйте повільно, регулярно перевертаючи. Такий спосіб дозволяє не пересушити шашлик, а ніби "томити" його, зберігаючи соковитість і насичений смак.