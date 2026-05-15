Штрудель без замішування тіста: як приготувати яблучні рулети з мінімальними витратами

Швидкий рецепт недорогої домашньої випічки з яблуками

Яблучний штрудель і шарлотка — дві популярні випічки з яблуками, але підхід до їх приготування суттєво відрізняється. Для приготування шарлотки достатньо змішати інгредієнти для тіста, додати яблука і запекти десерт в духовці. Натомість класичний штрудель вимагає більше часу й навичок, адже його тісто потрібно довго вимішувати та тонко розтягувати, майже до прозорості.

Втім, існує спосіб приготувати штрудель значно швидше і без зайвих зусиль. Замість традиційного тіста використовують готове філо. Саме таким методом поділився блогер grechka.dm у Threads. За його словами, три штруделі з яблучною начинкою можна приготувати приблизно за 100 гривень — і це робить рецепт не лише простим, а й вигідним для щоденного меню.

Як приготувати штрудель без замішування тіста

Інгредієнти

тісто філо

яблука — 3 шт. (~600 г)

родзинки — за смаком

цукор

вершкове масло — 30 г

кориця — за смаком

жовток + трохи вершків або молока

за бажанням: волоські горіхи, штрейзель

Етапи приготування

На пательні розтопіть вершкове масло, додайте очищені й нарізані яблука. Готуйте їх кілька хвилин до м’якості, після чого додайте цукор і корицю. Дочекайтеся легкої карамелізації. Наприкінці всипте родзинки і перемішайте. Розкладіть листи тіста філо, змащуючи кожен невеликою кількістю розтопленого масла. Для одного штруделя достатньо двох шарів. Викладіть начинку ближче до краю і акуратно загорніть рулетом, підвертаючи боки, щоб сік не витікав під час випікання. Сформовані рулети викладіть на деко з пергаментом. Зверху змастіть сумішшю жовтка і вершків або молока, щоб вийшла рум'яна скоринка. За бажанням посипте подрібненими горіхами або штрейзелем для додаткової текстури. Випікайте у розігрітій до 190°C духовці приблизно 20 хвилин, поки штруделі не стануть золотистими та хрусткими.

Штрудель з тіста філо. Фото threads.com/@grechka.dm

Поради для кращого результату

Працюючи з тістом філо, накривайте його рушником, щоб воно не підсихало.

Не накладайте на тісто забагато начинки, так штруделі не порвуться і краще пропечуться.

Якщо яблука дуже соковиті, можна додати до них трохи крохмалю або панірувальних сухарів, щоб увібрати зайву вологу.

Штрудель найкраще смакує теплим, одразу після випікання, коли скоринка ще хрустка. Його подають із цукровою пудрою, кулькою ванільного морозива або ложкою сметани. Також можна полити випічку карамельним сиропом чи медом.