Трендове морозиво "Oreo" вдома: кремовий десерт із чотирьох інгредієнтів (відео)
Готується просто — виходить надзвичайно смачно
Морозиво — один із найпопулярніших десертів у світі, який буває вершковим, фруктовим, шоколадним або навіть банановим на основі заморожених фруктів. Бананове морозиво цінують за ніжну текстуру та природну солодкість, тоді як десерти з печивом і шоколадом підкорюють насиченим смаком та хрусткими вкрапленнями. А сьогодні пропонуємо приготувати трендове морозиво Oreo — кремовий домашній десерт із шоколадною оболонкою, який легко зробити без спеціальної техніки. Для ідеальної консистенції важливо використовувати добре охолоджені вершки жирністю не менше 33%, а печиво не подрібнювати надто дрібно, щоб у готовому морозиві залишилися приємні шматочки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати морозиво "Орео"
Інгредієнти:
- шоколад – 175 г;
- вершки 33% – 500 мл;
- згущене молоко – 200 г;
- печиво "Oreo" – 200 г.
Спосіб приготування:
- Розділити шоколад на порції по 30–35 г, викласти у кондитерські мішки та занурити у гарячу воду на 10–15 хвилин до повного розтоплення.
- Нарізати печиво Oreo невеликими шматочками, щоб у десерті відчувалася хрустка текстура.
- Збити добре охолоджені вершки міксером до стійкого загущення, не перебиваючи їх у масло.
- Додати згущене молоко та ще раз коротко збити до однорідності.
- Всипати шматочки печива та обережно перемішати масу лопаткою рухами знизу вгору.
- Рівномірно розподілити розтоплений шоколад по внутрішніх стінках кондитерських пакетів або форм.
- Наповнити форми вершковою масою, щільно закрутити або закрити та поставити у морозильну камеру щонайменше на 2–3 години.
- Для різноманіття смаку додати у начинку шматочки банана, арахісову пасту, карамель або замінити Oreo шоколадним чи ванільним печивом.
Як і з чим подавати
Подавати морозиво найкраще одразу після діставання з морозильної камери, доповнивши шоколадним або карамельним соусом. Для декору підійдуть крихта Oreo, тертий шоколад, свіжі ягоди або шматочки банана. Десерт також добре поєднується з холодною кавою, молочними коктейлями чи гарячим какао. Для святкової подачі морозиво можна викласти у креманки та прикрасити збитими вершками.
Таке домашнє морозиво Oreo поєднує ніжну вершкову текстуру, насичений шоколадний смак і хрусткі шматочки печива. Рецепт не потребує складних інгредієнтів чи спеціального обладнання, тому легко стане улюбленим літнім десертом для всієї родини.