Трендове морозиво "Oreo" вдома: кремовий десерт із чотирьох інгредієнтів (відео)

Морозиво — один із найпопулярніших десертів у світі, який буває вершковим, фруктовим, шоколадним або навіть банановим на основі заморожених фруктів. Бананове морозиво цінують за ніжну текстуру та природну солодкість, тоді як десерти з печивом і шоколадом підкорюють насиченим смаком та хрусткими вкрапленнями. А сьогодні пропонуємо приготувати трендове морозиво Oreo — кремовий домашній десерт із шоколадною оболонкою, який легко зробити без спеціальної техніки. Для ідеальної консистенції важливо використовувати добре охолоджені вершки жирністю не менше 33%, а печиво не подрібнювати надто дрібно, щоб у готовому морозиві залишилися приємні шматочки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати морозиво "Орео"

Інгредієнти:

шоколад – 175 г;

вершки 33% – 500 мл;

згущене молоко – 200 г;

печиво "Oreo" – 200 г.

Спосіб приготування:

Розділити шоколад на порції по 30–35 г, викласти у кондитерські мішки та занурити у гарячу воду на 10–15 хвилин до повного розтоплення. Нарізати печиво Oreo невеликими шматочками, щоб у десерті відчувалася хрустка текстура. Збити добре охолоджені вершки міксером до стійкого загущення, не перебиваючи їх у масло. Додати згущене молоко та ще раз коротко збити до однорідності. Всипати шматочки печива та обережно перемішати масу лопаткою рухами знизу вгору. Рівномірно розподілити розтоплений шоколад по внутрішніх стінках кондитерських пакетів або форм. Наповнити форми вершковою масою, щільно закрутити або закрити та поставити у морозильну камеру щонайменше на 2–3 години. Для різноманіття смаку додати у начинку шматочки банана, арахісову пасту, карамель або замінити Oreo шоколадним чи ванільним печивом.

Як і з чим подавати

Подавати морозиво найкраще одразу після діставання з морозильної камери, доповнивши шоколадним або карамельним соусом. Для декору підійдуть крихта Oreo, тертий шоколад, свіжі ягоди або шматочки банана. Десерт також добре поєднується з холодною кавою, молочними коктейлями чи гарячим какао. Для святкової подачі морозиво можна викласти у креманки та прикрасити збитими вершками.

Таке домашнє морозиво Oreo поєднує ніжну вершкову текстуру, насичений шоколадний смак і хрусткі шматочки печива. Рецепт не потребує складних інгредієнтів чи спеціального обладнання, тому легко стане улюбленим літнім десертом для всієї родини.