Забудьте про форшмак: як приготувати пікантну закуску з оселедця за 15 хвилин
Оселедець, солоний огірок, два види гірчиці — і виходить закуска, від якої не можна відірватися
Оселедець — продукт, який досить часто з'являється холодильнику. Багато хто звик їсти його з відвареною або запеченою картоплею, готувати з нього Шубу чи форшмак. Проте блогерка inna.delights показала, як із оселедця зробити нову, по-справжньому пікантну закуску.
Головний секрет страви полягає у правильному маринуванні цибулі та поєднанні двох видів гірчиці, що створює глибокий та незвичайний смак.
Як приготувати закуску з оселедця
Інгредієнти:
- Філе оселедця — 1 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Огірок солоний — 1 шт.
- Гірчиця — діжонська (у зернах) та звичайна (за смаком).
- Зелень — кріп або петрушка (за смаком).
- Для маринаду: 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, 1 ст. л. яблучного оцту та 100 мл окропу.
Спосіб приготування
- Наріжте цибулю тонкими півкільцями та покладіть у миску. Додайте сіль, цукор і яблучний оцет, після чого залийте все окропом. Залиште цибулю рівно на 10 хвилин — за цей час вона стане м’якою, просочиться маринадом і повністю втратить різкий запах.
- Поки цибуля маринується, наріжте філе оселедця та солоний огірок невеликими акуратними кубиками.
- Додайте до нарізаних інгредієнтів підготовлену цибулю, обидва види гірчиці та дрібно посічену свіжу зелень. Ретельно перемішайте, щоб соус рівномірно розподілився.
Поради для ідеального результату
- Для цієї закуски найкраще підходить слабкосолоне філе. Звертайте увагу на пружність м’яса — воно не повинно розлазитися при натисканні.
- Традиційно закуску викладають на скибочки свіжого або підсушеного хліба. Для святкового столу спробуйте подати її на житніх грінках, у тарталетках або на кружальцях запеченої картоплі.
- Кріп найкраще підкреслює смак риби, але замість нього можна використовувати зелену цибулю, яка додасть страві весняної свіжості.
Така закуска чудово підходить і до святкового столу, і просто як ситний перекус.