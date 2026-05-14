Забудьте про форшмак: як приготувати пікантну закуску з оселедця за 15 хвилин

Оселедець, солоний огірок, два види гірчиці — і виходить закуска, від якої не можна відірватися

Оселедець — продукт, який досить часто з'являється холодильнику. Багато хто звик їсти його з відвареною або запеченою картоплею, готувати з нього Шубу чи форшмак. Проте блогерка inna.delights показала, як із оселедця зробити нову, по-справжньому пікантну закуску.

Головний секрет страви полягає у правильному маринуванні цибулі та поєднанні двох видів гірчиці, що створює глибокий та незвичайний смак.

Як приготувати закуску з оселедця

Інгредієнти:

Філе оселедця — 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Огірок солоний — 1 шт.

Гірчиця — діжонська (у зернах) та звичайна (за смаком).

Зелень — кріп або петрушка (за смаком).

Для маринаду: 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, 1 ст. л. яблучного оцту та 100 мл окропу.

Спосіб приготування

Наріжте цибулю тонкими півкільцями та покладіть у миску. Додайте сіль, цукор і яблучний оцет, після чого залийте все окропом. Залиште цибулю рівно на 10 хвилин — за цей час вона стане м’якою, просочиться маринадом і повністю втратить різкий запах. Поки цибуля маринується, наріжте філе оселедця та солоний огірок невеликими акуратними кубиками. Додайте до нарізаних інгредієнтів підготовлену цибулю, обидва види гірчиці та дрібно посічену свіжу зелень. Ретельно перемішайте, щоб соус рівномірно розподілився.

Поради для ідеального результату

Для цієї закуски найкраще підходить слабкосолоне філе. Звертайте увагу на пружність м’яса — воно не повинно розлазитися при натисканні.

Традиційно закуску викладають на скибочки свіжого або підсушеного хліба. Для святкового столу спробуйте подати її на житніх грінках, у тарталетках або на кружальцях запеченої картоплі.

Кріп найкраще підкреслює смак риби, але замість нього можна використовувати зелену цибулю, яка додасть страві весняної свіжості.

Така закуска чудово підходить і до святкового столу, і просто як ситний перекус.