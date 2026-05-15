Штрудель без замешивания теста: как приготовить яблочные рулеты с минимальными затратами

Быстрый рецепт недорогой домашней выпечки с яблоками

Яблочный штрудель и шарлотка — две популярные выпечки с яблоками, но подход к их приготовлению существенно отличается. Для приготовления шарлотки достаточно смешать ингредиенты для теста, добавить яблоки и запечь десерт в духовке. В то же время классический штрудель требует больше времени и навыков, ведь его тесто нужно долго вымешивать и тонко растягивать, почти до прозрачности.

Впрочем, существует способ приготовить штрудель гораздо быстрее и без лишних усилий. Вместо традиционного теста используют готовое тесто фило. Именно таким методом поделился блогер grechka.dm в Threads. По его словам, три штруделя с яблочной начинкой можно приготовить примерно за 100 гривен — и это делает рецепт не только простым, но и выгодным для ежедневного меню.

Как приготовить штрудель без замешивания теста

Ингредиенты

тесто фило

яблоки – 3 шт. (~600 г)

изюм — по вкусу

сахар

сливочное масло — 30 г

корица — по вкусу

желток + немного сливок или молока

по желанию: грецкие орехи, штрейзель

Этапы приготовления

На сковороде растопите сливочное масло, добавьте очищенные и нарезанные яблоки. Готовьте их несколько минут до мягкости, после чего добавьте сахар и корицу. Дождитесь легкой карамелизации. В конце всыпьте изюм и перемешайте. Разложите листы теста фило, смазывая каждый небольшим количеством растопленного масла. Для одного штруделя достаточно двух слоев. Выложите начинку ближе к краю и аккуратно заверните рулетом, подворачивая бока, чтобы сок не вытекал во время выпекания. Сформированные рулеты выложите на противень с пергаментом. Сверху смажьте смесью желтка и сливок или молока, чтобы получилась румяная корочка. По желанию посыпьте измельченными орехами или штрейзелем для дополнительной текстуры. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 20 минут, пока штрудели не станут золотистыми и хрустящими.

Штрудель из теста фило. Фото threads.com/@grechka.dm

Советы для лучшего результата

Работая с тестом фило, накрывайте его полотенцем, чтобы оно не подсыхало.

Не накладывайте на тесто слишком много начинки, так штрудели не порвутся и лучше пропекутся.

Если яблоки очень сочные, можно добавить к ним немного крахмала или панировочных сухарей, чтобы впитать лишнюю влагу.

Штрудель лучше всего есть теплым, сразу после выпекания, когда корочка еще хрустящая. Его подают с сахарной пудрой, шариком ванильного мороженого или ложкой сметаны. Также можно полить выпечку карамельным сиропом или медом.