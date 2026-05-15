Високобілкові лаваші за 15 хвилин: ідеальний сніданок та основа для домашньої піци (відео)

Марія Швець
Високобілковий лаваш. Фото Згенеровано ШІ

Смачний та ситний сніданок

На сніданок можна приготувати безліч поживних страв, зокрема солоні кекси, сендвічі чи домашні лаваші з різними начинками. Але сьогодні пропонуємо рецепт високобілкових лавашів, які підійдуть не лише для ранкового прийому їжі, а й як основа для швидкої домашньої піци або корисного перекусу. Для вдалої текстури важливо обирати кисломолочний сир без зайвої вологи, а твердий сир — із насиченим вершковим смаком, адже саме він додає еластичності та апетитної скоринки. Щоб лаваші не стали надто щільними, борошно варто додавати поступово, а для різноманіття смаку можна замінити шинку запеченим курячим філе, слабосоленою рибою або овочами-гриль. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати високобілковий лаваш на сніданок

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир 5% – 480 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • твердий сир – 130 г;
  • борошно – 125 г;
  • сіль – за смаком;
  • зелень – за смаком;
  • шинка – 150 г;
  • томати – 2 шт.;
  • огірок – 1 шт.;
  • листя салату – за смаком;
  • соус – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Змішати кисломолочний сир, яйця, сіль і зелень до однорідної консистенції за допомогою блендера або ретельно перемішати ложкою.
  2. Додати натертий твердий сир і поступово всипати борошно, замісити м’яке тісто, яке не липнутиме до рук.
  3. Поділити тісто на 8 рівних частин і сформувати тонкі круглі коржі.
  4. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом, та за бажанням заморозити для подальшого використання.
  5. Випікати лаваші в духовці або аерогрилі при температурі 200°C приблизно 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.
  6. Наповнити готові лаваші листям салату, шинкою, нарізаними томатами та огірком, після чого змастити соусом.
  7. Для варіації використати як начинку курку, гриби, моцарелу або овочі-гриль, а також подавати лаваші як основу для мініпіци.

Як і з чим подавати

Такі лаваші найкраще подавати теплими, доповнивши свіжими овочами, зеленню або легким салатом. Для більш насиченого смаку підійдуть соуси на основі йогурту, часнику чи зелені, а також хумус або гуакамоле. Якщо використовувати лаваші як основу для піци, зверху можна додати моцарелу, томатний соус і запекти ще кілька хвилин. Для святкової подачі страву варто прикрасити мікрозеленню або насінням кунжуту.

Такі високобілкові лаваші зручні тим, що їх можна заготовити наперед і швидко приготувати у потрібний момент. Вони вдало поєднують поживність, універсальність і простоту приготування, тому стануть чудовим варіантом як для сніданку, так і для ситного перекусу протягом дня.

