Високобілкові лаваші за 15 хвилин: ідеальний сніданок та основа для домашньої піци (відео)

Смачний та ситний сніданок

На сніданок можна приготувати безліч поживних страв, зокрема солоні кекси, сендвічі чи домашні лаваші з різними начинками. Але сьогодні пропонуємо рецепт високобілкових лавашів, які підійдуть не лише для ранкового прийому їжі, а й як основа для швидкої домашньої піци або корисного перекусу. Для вдалої текстури важливо обирати кисломолочний сир без зайвої вологи, а твердий сир — із насиченим вершковим смаком, адже саме він додає еластичності та апетитної скоринки. Щоб лаваші не стали надто щільними, борошно варто додавати поступово, а для різноманіття смаку можна замінити шинку запеченим курячим філе, слабосоленою рибою або овочами-гриль. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати високобілковий лаваш на сніданок

Інгредієнти:

кисломолочний сир 5% – 480 г;

яйця – 2 шт.;

твердий сир – 130 г;

борошно – 125 г;

сіль – за смаком;

зелень – за смаком;

шинка – 150 г;

томати – 2 шт.;

огірок – 1 шт.;

листя салату – за смаком;

соус – за смаком.

Спосіб приготування:

Змішати кисломолочний сир, яйця, сіль і зелень до однорідної консистенції за допомогою блендера або ретельно перемішати ложкою. Додати натертий твердий сир і поступово всипати борошно, замісити м’яке тісто, яке не липнутиме до рук. Поділити тісто на 8 рівних частин і сформувати тонкі круглі коржі. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом, та за бажанням заморозити для подальшого використання. Випікати лаваші в духовці або аерогрилі при температурі 200°C приблизно 10–15 хвилин до рум’яної скоринки. Наповнити готові лаваші листям салату, шинкою, нарізаними томатами та огірком, після чого змастити соусом. Для варіації використати як начинку курку, гриби, моцарелу або овочі-гриль, а також подавати лаваші як основу для мініпіци.

Як і з чим подавати

Такі лаваші найкраще подавати теплими, доповнивши свіжими овочами, зеленню або легким салатом. Для більш насиченого смаку підійдуть соуси на основі йогурту, часнику чи зелені, а також хумус або гуакамоле. Якщо використовувати лаваші як основу для піци, зверху можна додати моцарелу, томатний соус і запекти ще кілька хвилин. Для святкової подачі страву варто прикрасити мікрозеленню або насінням кунжуту.

Такі високобілкові лаваші зручні тим, що їх можна заготовити наперед і швидко приготувати у потрібний момент. Вони вдало поєднують поживність, універсальність і простоту приготування, тому стануть чудовим варіантом як для сніданку, так і для ситного перекусу протягом дня.