Хрусткі суші-кульки з вчорашнього рису: ідеальний момент купити крабові палички на акції (відео)

Смачна та апетитна закуска

У сучасному ритмі життя все частіше обираються прості страви, які готуються швидко, але залишаються смачними та поживними. Саме такі продукти з акційних пропозицій дозволяють економити бюджет без втрати якості. Однією з таких знахідок є крабові палички, які давно стали універсальним інгредієнтом у домашній кухні. Особливо вигідно звертати увагу на акції в мережі "Сільпо", де можна знайти якісні продукти за зниженими цінами.

У мережі магазинів "Сільпо" діє пропозиція "Національний кешбек" на крабові палички "Водний світ" заморожені 450 г. Акція триває з 1 по 31 травня 2026 року. Продукт доступний у 114 магазинах із 114. Ціна за акцією становить 134 грн замість 199 грн, що дає знижку -33%. Така пропозиція дозволяє вигідно придбати універсальний інгредієнт для салатів, закусок і гарячих страв, особливо у період сезонних приготувань.

Крабові палички — це популярний продукт із рибного фаршу сурімі, який використовують у салатах, закусках, суші-ролах і навіть смажать у клярі для отримання хрусткої текстури. Найчастіше їх обирають саме через ніжний смак і універсальність, але якість суттєво впливає на результат страви: важливо звертати увагу на склад, де рибний білок має стояти на першому місці, а кількість ароматизаторів і барвників бути мінімальною. Сьогодні пропонуємо незвичний варіант використання цього продукту — хрусткі суші-кульки з запеченою скоринкою, які легко приготувати з простих інгредієнтів. Для кращого смаку варто обирати охолоджені крабові палички з щільною текстурою, а рис використовувати кругло-зернистий, який добре тримає форму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати суші-кульки

Інгредієнти:

відварений рис — 250 г;

соєвий соус — 30 мл;

крабові палички — 150 г;

огірок — 1 невеликий;

твердий сир — 75 г;

крем-сир — 125 г;

ікра масаго або ікорка — 25 г;

листи норі — 2–3 шт.;

яйця — 2 шт.;

панірувальні сухарі або несолодкі кукурудзяні пластівці — за потреби;

приправа-топінг "Чорний кунжут & Водорості норі" — за смаком.

Спосіб приготування:

До відвареного рису додати соєвий соус, розділені на волокна крабові палички, нарізаний огірок, натертий твердий сир, крем-сир, ікру та подрібнені листи норі, після чого ретельно перемішати до однорідної маси. Сформувати невеликі кульки приблизною вагою 40 г та підготувати їх до панірування. Збити яйця, обваляти кожну кульку спочатку в яйці, а потім у сухарях або кукурудзяних пластівцях. Викласти на пергамент і запікати 15 хвилин при температурі 180 градусів у духовці або аерогрилі до утворення золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Суші-кульки найкраще подавати теплими або злегка охолодженими, доповнюючи соєвим соусом, бальзаміком або легким часниковим соусом. Для більш виразного смаку можна додати свіжу зелену цибулю, кунжут або краплю соусу спайсі. Як гарнір добре підходять свіжі овочі, салати з морської капусти або легкі азійські закуски, які підкреслюють смак риби та сиру. Також допускаються варіації подачі з різними топінгами, що дозволяє адаптувати страву під більш гострий або більш ніжний смаковий профіль.

Готові суші-кульки виходять хрусткими зовні та ніжними всередині, поєднуючи кремову текстуру з яскравим морським смаком. Це універсальна закуска, яка підходить як для щоденного меню, так і для святкової подачі.