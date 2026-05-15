Болгарські принцески замість гарячих бутербродів: домашні проситимуть приготувати цю страву ще (відео)

Закуска готується буквально за 30 хвилин

Є страви, які виглядають просто, але зникають зі столу першими. Однією з таких є болгарські принцески. По суті, це гарячі бутерброди, але замість начинки з ковбасою на хліб викладається соковита м'ясна начинка та сир.

Готується страва дуже швидко. М'ясну суміш можна замісити заздалегідь і тримати в холодильнику до 12 годин. Безпосередньо перед подачею її достатньо викласти на хліб і запекти.

Як приготувати болгарські принцески, показала кулінарна блогерка vistovska_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

фарш — 600 г

цибуля — 1 шт.

яйце — 1 шт.

сир твердий — 180 г

сіль та перець — за смаком

тостовий хліб або нарізаний батон

Спосіб приготування:

Цибулю натерти на дрібній тертці. До фаршу додати натерту цибулю, яйце, натертий сир та спеції. Добре вимісити масу руками, щоб вона стала однорідною. Викласти м'ясну суміш на скибочки хліба рівним шаром, не шкодуючи. Розкласти тости на решітці та запікати у розігрітій до 180°С духовці 20–25 хвилин до рум'яної скоринки.

Поради щодо приготування та подачі

Для приготування найкраще підійде суміш свинини та яловичини у пропорції 50/50. З таким фаршем страва буде соковитішою. Якщо хочете легший варіант, візьміть курячий фарш.

Хліб має значення. Тостовий хліб зручний у роботі, але на батоні виходить смачніше, бо він краще вбирає м'ясні соки та не розмокає. Скибочки мають бути не тонші за 1,5 см.

Не шкодуйте сиру. Твердий сир типу "Гауда" або "Едам" дає ту саму золотисту, трохи хрустку скоринку зверху.

Якщо любите гостре, додайте до складу трохи чилі або часникового порошку.

Болгарські принцески найсмачніші гарячими. Перед подачею на стіл їх можна присипати свіжою зеленню. Також до них можна подати сметану з часником або кетчуп.

