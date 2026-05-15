Болгарські принцески замість гарячих бутербродів: домашні проситимуть приготувати цю страву ще (відео)
Закуска готується буквально за 30 хвилин
Є страви, які виглядають просто, але зникають зі столу першими. Однією з таких є болгарські принцески. По суті, це гарячі бутерброди, але замість начинки з ковбасою на хліб викладається соковита м'ясна начинка та сир.
Готується страва дуже швидко. М'ясну суміш можна замісити заздалегідь і тримати в холодильнику до 12 годин. Безпосередньо перед подачею її достатньо викласти на хліб і запекти.
Як приготувати болгарські принцески, показала кулінарна блогерка vistovska_cooking на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- фарш — 600 г
- цибуля — 1 шт.
- яйце — 1 шт.
- сир твердий — 180 г
- сіль та перець — за смаком
- тостовий хліб або нарізаний батон
Спосіб приготування:
- Цибулю натерти на дрібній тертці.
- До фаршу додати натерту цибулю, яйце, натертий сир та спеції. Добре вимісити масу руками, щоб вона стала однорідною.
- Викласти м'ясну суміш на скибочки хліба рівним шаром, не шкодуючи.
- Розкласти тости на решітці та запікати у розігрітій до 180°С духовці 20–25 хвилин до рум'яної скоринки.
Поради щодо приготування та подачі
- Для приготування найкраще підійде суміш свинини та яловичини у пропорції 50/50. З таким фаршем страва буде соковитішою. Якщо хочете легший варіант, візьміть курячий фарш.
- Хліб має значення. Тостовий хліб зручний у роботі, але на батоні виходить смачніше, бо він краще вбирає м'ясні соки та не розмокає. Скибочки мають бути не тонші за 1,5 см.
- Не шкодуйте сиру. Твердий сир типу "Гауда" або "Едам" дає ту саму золотисту, трохи хрустку скоринку зверху.
- Якщо любите гостре, додайте до складу трохи чилі або часникового порошку.
Болгарські принцески найсмачніші гарячими. Перед подачею на стіл їх можна присипати свіжою зеленню. Також до них можна подати сметану з часником або кетчуп.
