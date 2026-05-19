Додайте це до квасолі, і звичайна страва перетвориться на ресторанний шедевр (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ситна, ароматна та проста у приготуванні страва
Квасоля — один із найцінніших продуктів у раціоні. Вона містить рослинний білок, клітковину, залізо, магній і вітаміни групи В. Завдяки цьому бобові чудово насичують та є доступною альтернативою м'ясу для тих, хто хоче збалансувати своє харчування.
Але якщо поєднати квасолю з м'ясом, страва перетворюється на справжній шедевр. Вона виходить поживна, ароматна та неймовірно ситна. Саме так радить готувати квасолю фудблогерка mariiam_foodblog.
Як правильно варити квасолю
Щоб квасоля вийшла смачною, м'якою і при цьому залишилася цілою, краще заздалегідь замочити її на 6–8 годин або на ніч. Це скоротить час приготування вдвічі.
Також треба варити квасолю у несолоній воді. Сіль додавайте за 5–10 хвилин до готовності. Якщо посолити одразу, шкірка стає жорсткою, а боби погано розварюються.
Після закипання зменшіть вогонь до середнього та варіть при слабкому кипінні, щоб боби не втратили форму.
Біла квасоля вариться приблизно 60–80 хвилин після замочування, червона — 60–70 хвилин. Готові боби мають бути м'якими всередині, але не розпадатися.
Як приготувати квасолю з ребрами та грудинкою
Інгредієнти
- 150 г копченої грудинки
- 400 г білої відвареної квасолі
- 400 г червоної відвареної квасолі
- 500 г свинячих ребер
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 1 ст. л. паприки
- Чилі — за смаком
- Розмарин — за бажанням
- Томати у власному соку — за смаком
- Сіль, перець — за смаком
Покроковий рецепт
- Копчену грудинку наріжте середніми шматочками. Розігрійте пательню та обсмажте грудинку до легкої скоринки. Додайте дрібно нарізану цибулю та часник, обсмажуйте все разом до золотистого кольору.
- Свинячі ребра наріжте порційними шматками. Додайте їх до пательні з грудинкою та обсмажте з усіх боків — це запечатає соки та надасть страві апетитного кольору.
- Перекладіть вміст пательні у форму для запікання. За бажанням додайте невеликий шматочок чилі для пікантності.
- Зверху рівномірно викладіть білу та червону квасолю. Додайте томати у власному соку — вони стануть соусом і насичать страву кислинкою.
- Посипте паприкою, додайте гілочку розмарину, посоліть і поперчіть до смаку.
- Відправте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Після запікання м'ясо стане ніжним, а квасоля вбере всі аромати.
Як подавати
Квасолю з ребрами краще подавати гарячою, зі скибочкою свіжого хліба. За бажанням можна доповнити страву свіжою зеленню.