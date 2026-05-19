Додайте це до квасолі, і звичайна страва перетвориться на ресторанний шедевр (відео)

Ситна, ароматна та проста у приготуванні страва

Квасоля — один із найцінніших продуктів у раціоні. Вона містить рослинний білок, клітковину, залізо, магній і вітаміни групи В. Завдяки цьому бобові чудово насичують та є доступною альтернативою м'ясу для тих, хто хоче збалансувати своє харчування.

Але якщо поєднати квасолю з м'ясом, страва перетворюється на справжній шедевр. Вона виходить поживна, ароматна та неймовірно ситна. Саме так радить готувати квасолю фудблогерка mariiam_foodblog.

Як правильно варити квасолю

Щоб квасоля вийшла смачною, м'якою і при цьому залишилася цілою, краще заздалегідь замочити її на 6–8 годин або на ніч. Це скоротить час приготування вдвічі.

Також треба варити квасолю у несолоній воді. Сіль додавайте за 5–10 хвилин до готовності. Якщо посолити одразу, шкірка стає жорсткою, а боби погано розварюються.

Після закипання зменшіть вогонь до середнього та варіть при слабкому кипінні, щоб боби не втратили форму.

Біла квасоля вариться приблизно 60–80 хвилин після замочування, червона — 60–70 хвилин. Готові боби мають бути м'якими всередині, але не розпадатися.

Як приготувати квасолю з ребрами та грудинкою

Інгредієнти

150 г копченої грудинки

400 г білої відвареної квасолі

400 г червоної відвареної квасолі

500 г свинячих ребер

1 цибулина

1 зубчик часнику

1 ст. л. паприки

Чилі — за смаком

Розмарин — за бажанням

Томати у власному соку — за смаком

Сіль, перець — за смаком

Покроковий рецепт

Копчену грудинку наріжте середніми шматочками. Розігрійте пательню та обсмажте грудинку до легкої скоринки. Додайте дрібно нарізану цибулю та часник, обсмажуйте все разом до золотистого кольору. Свинячі ребра наріжте порційними шматками. Додайте їх до пательні з грудинкою та обсмажте з усіх боків — це запечатає соки та надасть страві апетитного кольору. Перекладіть вміст пательні у форму для запікання. За бажанням додайте невеликий шматочок чилі для пікантності. Зверху рівномірно викладіть білу та червону квасолю. Додайте томати у власному соку — вони стануть соусом і насичать страву кислинкою. Посипте паприкою, додайте гілочку розмарину, посоліть і поперчіть до смаку. Відправте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Після запікання м'ясо стане ніжним, а квасоля вбере всі аромати.

Як подавати

Квасолю з ребрами краще подавати гарячою, зі скибочкою свіжого хліба. За бажанням можна доповнити страву свіжою зеленню.