Соковитий шашлик у лаваші: хрумкий, сирний і без мангалу (відео)
Шашлик у лаваші — це проста й ситна страва, яка поєднує соковите м’ясо, тонкий хрусткий лаваш та ніжний сир.
Класичний шашлик часто маринують у кока-колі, щоб зробити м’ясо м’якшим і надати йому легкої карамельної нотки, але сьогодні пропонується швидший та не менш смачний варіант для духовки. Для приготування варто обирати якісний тонкий лаваш без пересушених країв, а фарш — із мінімальною кількістю жиру, тоді страва вийде соковитою, але не важкою. Щоб лаваш не розмокав під час запікання, важливо не наносити занадто товстий шар начинки, а сир краще використовувати той, що добре плавиться та утворює апетитну скоринку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати шашлик у лаваші
Інгредієнти:
- лаваш — 3 шт.;
- фарш курячий або індичий — 500 г;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- сир твердий — 100 г;
- кетчуп або томатна паста — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- спеції для м’яса — за смаком;
- кунжут — за смаком.
Спосіб приготування:
- Подрібнити зелену цибулю та петрушку, змішати з фаршем, додати сіль, перець і спеції. За бажанням додати кілька ложок мінеральної води або кока-коли для більш ніжної текстури начинки.
- Розкласти перший лаваш і рівномірно змастити тонким шаром фаршу. Посипати тертим сиром, накрити другим лавашем та повторити шари.
- Накрити третім лавашем, злегка притиснути та нарізати на однакові смужки або квадрати. Акуратно нанизати шматочки на дерев’яні шпажки.
- Викласти шашлички у форму для запікання, посипати кунжутом та запікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20–25 хвилин.
- Змішати кетчуп або томатну пасту з подрібненим часником. Змастити гарячі шашлички соусом і повернути у духовку ще на 8–10 хвилин до рум’яної скоринки.
- За бажанням замінити курячий фарш на яловичий, індичий або змішаний. Для більш виразного смаку додати копчену паприку, а замість твердого сиру використати моцарелу або сулугуні.
Як і з чим подавати
Шашлик у лаваші найкраще подавати гарячим одразу після запікання, доповнивши свіжими овочами, салатом із зелені або маринованою цибулею. Страва добре поєднується з часниковим, сирним або гострим томатним соусом, а як гарнір підійде запечена картопля чи овочі-гриль. Для більш ефектної подачі шашлички можна посипати свіжою зеленню та кунжутом, а поруч подати соуси у невеликих піалах.
Такий шашлик у лаваші стане чудовою альтернативою класичним м’ясним закускам та допоможе швидко приготувати ситну страву для всієї родини. Завдяки простим інгредієнтам і різним варіаціям начинки рецепт легко адаптувати під власний смак.