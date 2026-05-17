Соковитий шашлик у лаваші: хрумкий, сирний і без мангалу (відео)

Шашлик у лаваші — це проста й ситна страва, яка поєднує соковите м’ясо, тонкий хрусткий лаваш та ніжний сир.

Класичний шашлик часто маринують у кока-колі, щоб зробити м’ясо м’якшим і надати йому легкої карамельної нотки, але сьогодні пропонується швидший та не менш смачний варіант для духовки. Для приготування варто обирати якісний тонкий лаваш без пересушених країв, а фарш — із мінімальною кількістю жиру, тоді страва вийде соковитою, але не важкою. Щоб лаваш не розмокав під час запікання, важливо не наносити занадто товстий шар начинки, а сир краще використовувати той, що добре плавиться та утворює апетитну скоринку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати шашлик у лаваші

Інгредієнти:

лаваш — 3 шт.;

фарш курячий або індичий — 500 г;

цибуля зелена — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

сир твердий — 100 г;

кетчуп або томатна паста — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

спеції для м’яса — за смаком;

кунжут — за смаком.

Спосіб приготування:

Подрібнити зелену цибулю та петрушку, змішати з фаршем, додати сіль, перець і спеції. За бажанням додати кілька ложок мінеральної води або кока-коли для більш ніжної текстури начинки. Розкласти перший лаваш і рівномірно змастити тонким шаром фаршу. Посипати тертим сиром, накрити другим лавашем та повторити шари. Накрити третім лавашем, злегка притиснути та нарізати на однакові смужки або квадрати. Акуратно нанизати шматочки на дерев’яні шпажки. Викласти шашлички у форму для запікання, посипати кунжутом та запікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20–25 хвилин. Змішати кетчуп або томатну пасту з подрібненим часником. Змастити гарячі шашлички соусом і повернути у духовку ще на 8–10 хвилин до рум’яної скоринки. За бажанням замінити курячий фарш на яловичий, індичий або змішаний. Для більш виразного смаку додати копчену паприку, а замість твердого сиру використати моцарелу або сулугуні.

Як і з чим подавати

Шашлик у лаваші найкраще подавати гарячим одразу після запікання, доповнивши свіжими овочами, салатом із зелені або маринованою цибулею. Страва добре поєднується з часниковим, сирним або гострим томатним соусом, а як гарнір підійде запечена картопля чи овочі-гриль. Для більш ефектної подачі шашлички можна посипати свіжою зеленню та кунжутом, а поруч подати соуси у невеликих піалах.

Такий шашлик у лаваші стане чудовою альтернативою класичним м’ясним закускам та допоможе швидко приготувати ситну страву для всієї родини. Завдяки простим інгредієнтам і різним варіаціям начинки рецепт легко адаптувати під власний смак.