Бузок не лише для букетів: як приготувати з нього ароматне варення
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Весняне варення з квітів бузку з тонким ароматом і ніжним квітковим смаком
Весна дарує не лише красу, а й нові гастрономічні відкриття. Раніше ми вже ділилися рецептом варення з кульбабок, а тепер пропонуємо спробувати приготувати варення з бузка. На перший погляд здається, що бузок створений лише для букетів. Проте з ніжних квіточок бузку виходить вишукане варення з тонким квітковим ароматом, легкою солодкістю і присмаком, який важко з чимось порівняти.
Варення з бузку — це не просто незвичний десерт. У ньому є кілька речей, які роблять його по-справжньому особливим. По-перше, бузок має один із найбільш впізнаваних весняних запахів. Коли варення готове і розлите у банки, цей аромат нікуди не зникає. При цьому бузкове варення має делікатний, ненав'язливий смак. Воно не надто солодке, з легкою квітковою ноткою і приємною кислинкою від лимона.
Як правильно збирати бузок на варення
Збирати бузок потрібно на початку цвітіння, коли суцвіття тільки-но розкрилися, але ще не почали осипатися. Саме тоді квіти мають найбільш насичений аромат. Найкраще робити це вранці, після того як роса висохла, але до полуденної спеки. Так у квітах максимально збережені ефірні олії.
Не збирайте бузок біля доріг, промислових зон і місць зі щільним трафіком. Ідеально підійдуть квіти з саду, парку що розташовані подалі від трас.
Для варення потрібні лише самі квіточки без стебел, листочків і зелених частин суцвіть. Зелень дає гіркоту, яка зіпсує смак.
На один рецепт достатньо 60 г чистих квіток — це приблизно гарна жменя. Але якщо хочете зробити більше баночок — просто пропорційно збільшуйте кількість.
Рецепт варення з бузку
Як приготувати бузкове варення, розповів шеф-кухар Андрій Клюс на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти:
- квіточки бузку (лише без стебел і зелених частин) — 60 г
- цукор — 240 г (120 г + 120 г)
- вода — 400–450 мл
- сік половини лимона
Приготування:
- Квіти бузку з'єднайте з першою частиною цукру (120 г) і злегка перемніть товкачкою або в ступці. Потрібно, щоб квіти дали аромат і сік.
- Додайте воду, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- Влийте сік половини лимона і варіть на середньому вогні 15 хвилин.
- Зніміть з вогню і залиште охолонути на 15 хвилин.
- Додайте решту цукру (120 г) і знову поставте на вогонь. Доведіть варення до потрібної консистенції. Варення має легко стікати з ложки. Не переварюйте, бо якщо зробити варення надто густим, після охолодження воно застигне як карамель.
- Гаряче варення розлийте у стерильні банки та закатайте. Або просто подайте до чаю одразу — це теж чудовий варіант.