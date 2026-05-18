Бузок не лише для букетів: як приготувати з нього ароматне варення

Весняне варення з квітів бузку з тонким ароматом і ніжним квітковим смаком

Весна дарує не лише красу, а й нові гастрономічні відкриття. Раніше ми вже ділилися рецептом варення з кульбабок, а тепер пропонуємо спробувати приготувати варення з бузка. На перший погляд здається, що бузок створений лише для букетів. Проте з ніжних квіточок бузку виходить вишукане варення з тонким квітковим ароматом, легкою солодкістю і присмаком, який важко з чимось порівняти.

Варення з бузку — це не просто незвичний десерт. У ньому є кілька речей, які роблять його по-справжньому особливим. По-перше, бузок має один із найбільш впізнаваних весняних запахів. Коли варення готове і розлите у банки, цей аромат нікуди не зникає. При цьому бузкове варення має делікатний, ненав'язливий смак. Воно не надто солодке, з легкою квітковою ноткою і приємною кислинкою від лимона.

Як правильно збирати бузок на варення

Збирати бузок потрібно на початку цвітіння, коли суцвіття тільки-но розкрилися, але ще не почали осипатися. Саме тоді квіти мають найбільш насичений аромат. Найкраще робити це вранці, після того як роса висохла, але до полуденної спеки. Так у квітах максимально збережені ефірні олії.

Не збирайте бузок біля доріг, промислових зон і місць зі щільним трафіком. Ідеально підійдуть квіти з саду, парку що розташовані подалі від трас.

Для варення потрібні лише самі квіточки без стебел, листочків і зелених частин суцвіть. Зелень дає гіркоту, яка зіпсує смак.

На один рецепт достатньо 60 г чистих квіток — це приблизно гарна жменя. Але якщо хочете зробити більше баночок — просто пропорційно збільшуйте кількість.

Рецепт варення з бузку

Як приготувати бузкове варення, розповів шеф-кухар Андрій Клюс на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

квіточки бузку (лише без стебел і зелених частин) — 60 г

цукор — 240 г (120 г + 120 г)

вода — 400–450 мл

сік половини лимона

Приготування: