Сніданок "як у кафе" вдома: авокадо-намазка, від якої неможливо відірватися (відео)

Авокадо чудово підходить для приготування різноманітних закусок, боулів, тостів і навіть святкових салатів, зокрема популярного салату з червоною рибою та авокадо. Але сьогодні ми пропонуємо просту й дуже ніжну намазку, яка ідеально доповнить сніданок або легкий перекус. Для насиченого смаку варто обирати стиглий авокадо — м’який при натисканні, але без темних плям усередині, а крем-сир краще використовувати без добавок, щоб не перебивати смак риби. Щоб текстура намазки залишалася повітряною, важливо не перебивати інгредієнти блендером, а саме розминати виделкою — так страва матиме більш приємну консистенцію. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanysha_sidoruk".

Як приготувати намазку з авокадо та яйцем

Інгредієнти:

авокадо — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

крем-сир — 1–2 ст. л.;

прованські трави — 0,5 ч. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

хліб для грінок — 4 скибочки;

червона риба слабосолона — 80 г;

кунжут — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Відварити яйце круто, охолодити та очистити від шкаралупи. Розрізати авокадо навпіл, видалити кісточку та ложкою вийняти м’якоть. Розім’яти виделкою авокадо разом із яйцем до однорідної, але злегка текстурної маси. Додати крем-сир, прованські трави, сіль і чорний перець, після чого добре перемішати. Підсмажити скибочки хліба на сухій сковорідці, грилі або в тостері до золотистої скоринки. Викласти авокадо-намазку на теплі грінки. Додати зверху шматочки червоної риби та посипати кунжутом.

Як і з чим подавати

Подавати грінки найкраще одразу після приготування, поки хліб залишається хрустким. Для яскравішого смаку страву можна доповнити руколою, мікрозеленню, кількома краплями лимонного соку або соусом із грецького йогурту. Намазка також добре поєднується з яйцем пашот, свіжими овочами чи салатом із огірка та зелені. Якщо червоної риби немає, її можна замінити слабосоленим тунцем, креветками або навіть запеченим курячим філе.

Така авокадо-намазка стане чудовим варіантом швидкого, поживного та стильного сніданку. Страва поєднує ніжну текстуру, легку вершковість і яскравий смак червоної риби, тому легко може замінити ресторанний сніданок удома. А завдяки простим інгредієнтам і різним варіантам подачі рецепт швидко стане одним із улюблених у щоденному меню.