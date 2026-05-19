Цей делікатес саме на акції: як приготувати курячі шлуночки по-корейськи (відео)

Бюджетна та смачна закуска

Субпродукти давно стали популярною основою для бюджетних і водночас поживних страв у багатьох азійських кухнях, зокрема й у корейській. Так, з печінки готують смачні паштети, а курячі шлунки цінують за щільну текстуру, насичений смак і здатність добре вбирати спеції та маринади. Для приготування салату важливо обирати охолоджені шлунки без різкого запаху та ретельно очищати їх перед варінням, інакше текстура може вийти жорсткою. А зараз саме гарна нагода спробувати цю страву вдома, адже у мережі "Фора" діє акція на охолоджений курячий шлунок "Курка по-домашньому" 0,43 кг — з 14 до 20 травня 2026 року продукт можна придбати за 45 грн замість 66,96 грн, що дозволяє суттєво зекономити на приготуванні ситної страви.

Щоб шлунки залишилися м’якими, їх варто готувати на невеликому вогні та не скорочувати час варіння. Типова помилка — додавати гарячу олію недостатньо розігрітою: саме добре прогріта олія допомагає спеціям розкрити аромат і створює характерний смак салату. Для більш пікантного варіанту можна додати пластівці чилі або кілька крапель кунжутної олії, а кінзу легко замінити петрушкою чи зеленою цибулею. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yevheniia.cooks".

Як приготувати шлуночки по-корейськи

Інгредієнти:

курячі шлунки — 1 кг;

імбир — 20–30 г;

часник — 2–3 зубчики;

кунжут — 1 ст. л.;

соєвий соус — 1–2 ст. л.;

олія — 50 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

білий перець — за смаком;

петрушка або кінза — 1 пучок;

гострий перець — за бажанням.

Спосіб приготування:

Добре промити курячі шлунки та очистити від зайвих плівок. Відварити шлунки у підсоленій воді протягом приблизно 1 години до м’якості. Охолодити готові шлунки та нарізати тонкими слайсами. Подрібнити імбир, часник і зелень. Змішати шлунки із зеленню, спеціями, кунжутом, цукром і соєвим соусом. Добре розігріти олію та гарячою вилити її поверх салату. Ретельно перемішати всі інгредієнти та залишити салат на 10–15 хвилин для насичення смаку. Такий салат стане чудовою альтернативою звичним м’ясним закускам і приємно здивує насиченим смаком та пряним ароматом.

Як і з чим подавати

Салат із курячих шлунків по-корейськи найкраще подавати охолодженим або ледь теплим. Страва добре поєднується з рисом, локшиною, свіжими овочами або маринованими закусками. Для подачі салат можна посипати додатковим кунжутом, зеленою цибулею чи гострим перцем. Як соус добре смакують соєвий, часниковий або кисло-солодкий азійський соус.