Іще одна ідея маринаду для шашлику: навіщо замочувати м’ясо у кока-колі (відео)

Шашлик — це одна з найпопулярніших страв на відкритому вогні, яка має безліч варіацій маринадів залежно від регіону та традицій.

Найчастіше м’ясо маринують у цибулі, спеціях, кефірі або навіть мінеральній воді, яка допомагає зробити структуру більш ніжною та соковитою. Вибір м’яса має ключове значення: краще використовувати свіжу свинину з невеликими жировими прошарками, адже пісні частини можуть вийти сухими після смаження. А сьогодні ми пропонуємо незвичний варіант маринаду з кока-коли, який надає м’ясу особливої карамельної м’якості та глибини смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Важливо не перебільшувати з часом маринування у солодких напоях, щоб м’ясо не втратило свою природну структуру. Типова помилка — додавання занадто великої кількості спецій або солі на старті, адже кока-кола вже містить цукор, який впливає на баланс смаку. Для варіацій можна замінити частину кока-коли мінеральною водою або додати трохи соєвого соусу для більш пікантного відтінку.

Як замаринувати м'ясо у кока-колі

Інгредієнти:

свинина — 2 кг;

кока-кола — 0,5 л;

цибуля — 3 шт.;

сіль — за смаком;

спеції для шашлику — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати свинину шматками середнього розміру. Додати сіль і спеції, ретельно перемішати м’ясо. Нарізати цибулю півкільцями та додати до м’яса. Залити інгредієнти кока-колою та перемішати. Залишити м’ясо маринуватися в холодильнику щонайменше на 12 годин. Нанизати м’ясо на шампури та обсмажити на розжареному вугіллі до готовності, періодично перевертаючи.

Як і з чим подавати

Шашлик найкраще подавати одразу після приготування, коли він залишається гарячим і соковитим. Ідеальним доповненням стануть свіжі овочі, зелень, лаваш або домашні соуси — томатний, часниковий чи гірчичний. Для більш насиченої подачі можна додати мариновану цибулю, печені овочі або картоплю на грилі. Прикрасити страву варто свіжою зеленню та кількома дольками лимона.