Білковий рол з червоною рибою: швидкий сніданок, який тане у роті (відео)

Смачний та ситний сніданок

Червону рибу можна використовувати у різних стравах: від легких салатів і тостів до вишуканих закусок і рулетів, а одним із найкращих способів зберегти її ніжність є правильне засолювання з балансом солі та цукру. Важливо обирати свіжу або якісно охолоджену рибу з пружною текстурою та приємним морським ароматом, адже саме від цього залежить смак готової страви. Типова помилка — використання надто жирного або пересоленого крем-сиру, який перебиває смак риби, тому варто обирати нейтральні вершкові сири. А сьогодні ми пропонуємо приготувати білковий рол із червоною рибою — легку страву, яка поєднує ніжність, користь і насичений смак.

Для більш яскравого результату огірок можна замінити авокадо або додати трохи лимонного соку для свіжості. Також замість класичного крем-сиру підійде рікота або грецький йогурт із щіпкою солі та зелені, що зробить страву ще легшою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати білковий рол з червоною рибою

Інгредієнти:

яйця курячі — 2 шт.;

риба червона слабосолена — 50–70 г;

огірок свіжий — 1 шт.;

сир вершковий (крем-сир) — 2 ст. л.;

олія — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

Спосіб приготування:

Збити яйця з дрібкою солі до однорідної маси. Розігріти сковорідку та обсмажити тонкий яєчний млинець на невеликій кількості олії з обох боків. Охолодити яєчний млинець до кімнатної температури. Рівномірно змастити поверхню крем-сиром. Нарізати огірок і червону рибу тонкими слайсами та викласти на сир. Щільно загорнути у рулет та нарізати на порційні шматочки.

Як і з чим подавати

Білковий рол найкраще подавати охолодженим, нарізаним на акуратні порційні шматочки. Він добре поєднується з зеленими салатами, цільнозерновими тостами або легкими овочевими гарнірами. Для подачі можна додати мікрозелень, насіння кунжуту або кілька крапель лимонного соку для свіжості. Як соус підійде легкий йогуртовий, гірчичний або вершково-часниковий варіант.