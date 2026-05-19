Добавьте это к фасоли, и обычное блюдо превратится в ресторанный шедевр (видео)
Сытное, ароматное и простое в приготовлении блюдо
Фасоль — один из самых ценных продуктов в рационе. Она содержит растительный белок, клетчатку, железо, магний и витамины группы B. Благодаря этому бобовые прекрасно насыщают и являются доступной альтернативой мясу для тех, кто хочет сбалансировать свое питание.
Но если соединить фасоль с мясом, блюдо превращается в настоящий шедевр. Оно получается питательным, ароматным и невероятно сытным. Именно так советует готовить фасоль фуд-блогер mariiam_foodblog.
Как правильно варить фасоль
Чтобы фасоль получилась вкусной, мягкой и при этом осталась целой, лучше предварительно замочить ее на 6–8 часов или на ночь. Это сократит время приготовление вдвое.
Также нужно варить фасоль в несоленой воде. Соль добавляйте за 5–10 минут до готовности. Если посолить сразу, кожура становится жесткой, а бобы плохо развариваются.
После закипания убавьте огонь до среднего и варите при слабом кипении, чтобы бобы не потеряли форму.
Белая фасоль варится примерно 60–80 минут после замачивания, красная – 60–70 минут. Готовые бобы должны быть мягкими, но не распадаться.
Как приготовить фасоль с ребрами и грудинкой
Ингредиенты
- 150 г копченой грудинки
- 400 г белой отварной фасоли
- 400 г красной отварной фасоли
- 500 г свиных ребер
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. паприки
- Чили – по вкусу
- Розмарин – по желанию
- Томаты в собственном соку — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Копченую грудинку нарежьте средними кусочками. Разогрейте сковороду и обжарьте до легкой корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, обжаривайте все вместе до золотистого цвета.
- Свиные ребра нарежьте порционными кусками. Добавьте их в сковороду с грудинкой и обжарьте со всех сторон – это запечатает соки и придаст блюду аппетитный цвет.
- Переложите содержимое сковороды в форму для запекания. При желании добавьте небольшой кусочек чили для пикантности.
- Сверху равномерно выложите белую и красную фасоль. Добавьте томаты в собственном соку — они станут соусом и насытят блюдо кислинкой.
- Посыпьте паприкой, добавьте веточку розмарина, посолите и поперчите по вкусу.
- Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. После запекания мясо станет нежным, а фасоль впитает все ароматы.
Как подавать
Фасоль с ребрами лучше подавать горячей, с ломтиком свежего хлеба. По желанию можно дополнить блюдо свежей зеленью.