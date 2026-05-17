Літній торт без випічки: полунично-бананове задоволення за лічені хвилини (відео)

Десерти без випічки — це чудова можливість швидко приготувати смачні та ефектні солодощі, серед яких особливо популярним є сирник без випічки з ніжною текстурою та насиченим смаком. А сьогодні ми пропонуємо ще один смачний десерт — торт без випічки з полуницею та бананом, який поєднує свіжість ягід, кремову ніжність та легку фруктову солодкість. У таких рецептах важливо правильно обирати інгредієнти: вершки мають бути добре охолодженими та високої жирності, а творожний сир — щільним і без зайвої рідини, щоб крем тримав форму. Додатково варто звертати увагу на якість фруктів — полуниця має бути ароматною та стиглою, а банани — м’якими, але не переспілими, щоб зберегти баланс текстури та смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати торт без випічки з полуницею та бананом

Інгредієнти:

савоярді – 20 шт.;

молоко – 250 г;

полуниця – 300 г;

банани – 2 середніх;

творожний сир – 300 г;

вершки 33-36% – 250 г;

цукрова пудра – 50 г;

Спосіб приготування:

Нарізати банани та полуницю кільцями. Збити дуже холодні вершки з цукровою пудрою до твердих піків. Поступово додати творожний сир, не припиняючи збивання, та довести масу до ніжної, стабільної кремової текстури, після чого перекласти крем у кондитерський мішок. Застелити глибоку миску харчовою плівкою та викласти по периметру полуницю. Сформувати перший шар крему, далі викласти савоярді, змочені в молоці. Додати шар крему, банани, знову крем і повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Накрити торт харчовою плівкою, злегка притиснути та поставити у холодильник мінімум на 2–4 години для стабілізації. Перевернути готовий торт на тарілку та обережно зняти плівку.

Як і з чим подавати

Торт найкраще подавати добре охолодженим, щоб він тримав форму та мав виразну кремову текстуру. Верх можна прикрасити свіжими ягодами полуниці, скибочками банана або листочками м’яти для свіжості. За бажанням десерт доповнюють легким ягідним соусом, шоколадною стружкою або тонкою посипкою цукрової пудри. Добре поєднується з кавою, капучино або легкими трав’яними чаями, а також може подаватися як святковий десерт після основних страв.

Такий торт без випічки поєднує простоту приготування та ефектний результат, а завдяки правильному балансу інгредієнтів має ніжну, стабільну структуру та яскравий літній смак.