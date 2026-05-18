Брускети зі смаком темпура-суші: хрустка закуска, яка підкорює з першого шматочка (відео)

Марія Швець
Брускети зі смаком темпура-суші. Фото Згенеровано ШІ

Легка у приготуванні та смачна закуска

Страви з азійської кухні можна приготувати навіть з вчорашнього рису, як от суші-кульки. А сьогодні ми пропонуємо брускети зі смаком темпура-суші — хрустку ф’южн-варіацію, що поєднує європейську основу та японські смакові акценти. Важливо обирати якісний багет із щільним м’якушем, щоб він не розм’як під час запікання, а крабові палички — з високим вмістом рибного білка, а не крохмалю. Для більш глибокого смаку можна варіювати сир: замінити твердий на моцарелу або додати крем-сир, а теріякі — на соєвий соус із краплею меду; типова помилка — надлишок майонезу, який "перебиває" ніжність начинки та робить текстуру важкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valerikiry".

Як приготувати брускети зі смаком темпура-суші

Інгредієнти:

  • багет — 1 шт.;
  • крабові палички — 200 г;
  • твердий сир — 170 г;
  • помідори — 1–2 шт.;
  • ікра мойви — 1/2 упаковки;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • соус теріякі — за смаком;
  • кунжут — 1–2 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Розібрати крабові палички на волокна за допомогою виделки.
  2. Нарізати помідори дрібними кубиками та натерти сир на великій тертці.
  3. Змішати крабові палички, помідори, сир, ікру мойви, майонез і подрібнений часник до однорідної начинки.
  4. Нарізати багет скибками та викласти на нього підготовлену начинку рівномірним шаром.
  5. Викласти брускети на деко та запікати у розігрітій до 180° духовці 15–20 хвилин до золотистої скоринки.
  6. Дістати з духовки, посипати кунжутом і полити соусом теріякі перед подачею.

Як і з чим подавати

Подавати брускети краще одразу після запікання, коли вони ще хрусткі, прикрасивши додатково кунжутом і тонкими смужками зеленої цибулі. Вони добре поєднуються з легкими салатами з огірка та водоростей, місо-супом або як закуска до основних страв у азійському стилі. Для більш виразного смаку можна подати з додатковим теріякі або спайсі-майонезом, а також з маринованим імбирем, який підкреслить "суші-напрям" страви.

Ця страва є прикладом сучасної ф’южн-кухні, де класичні азійські смаки адаптовані до простих домашніх інгредієнтів. Вона дозволяє швидко отримати ресторанний результат без складних технік, зберігаючи баланс між хрусткою текстурою та ніжною начинкою.

