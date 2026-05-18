Огірочки як у McDonald’s: хрустка магія, яку можна зробити вдома (відео)

Огірок — це один із найпопулярніших овочів, який широко використовують у свіжому вигляді, для салатів, маринування та консервування, зокрема у варіантах із кетчупом або пряними маринадами. Сьогодні ми пропонуємо приготувати огірочки в стилі, схожому на ті, що подають у бургерах McDonald’s, із характерним кисло-солодким смаком і хрусткою текстурою. Для досягнення найкращого результату важливо обирати свіжі, щільні огірки невеликого розміру, без порожнин усередині, адже саме від якості овочів залежить фінальна хрусткість. Цукор і оцет у маринаді можна регулювати за смаком, а французьку гірчицю за потреби замінити зернистою або зменшити її кількість для більш делікатного смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nelly.cooking".

Як приготувати огірочки як у McDonald’s

Інгредієнти:

огірки — 1 кг;

сіль — 2 ст. л;

цибуля — 1 шт;

оцет 9% — 100 мл;

цукор — 180–200 г;

мед — 1 ст. л;

французька гірчиця — 2 ст. л;

куркума — 1 ч. л;

перець горошком — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати огірки кружечками, додати цибулю та сіль. Залишити на 2 години для виділення соку. Злити зайву рідину та злегка відтиснути огірки для кращої текстури. Змішати оцет, цукор, мед, гірчицю, куркуму та перець, довести маринад до кипіння. Додати огірки в гарячий маринад і проварити 3–4 хвилини, не переварюючи, щоб зберегти хрусткість. Розкласти огірки по стерилізованих банках або охолодити та зберігати в холодильнику.

Як і з чим подавати

Такі огірочки найкраще подавати охолодженими як закуску або доповнення до бургерів, сендвічів, картоплі фрі та м’ясних страв. Вони добре поєднуються з вершковими соусами, гірчичними заправками та домашнім майонезом. Для більш виразної подачі можна додати тонко нарізану зелену цибулю або кріп безпосередньо перед подачею. Також огірочки чудово працюють як елемент закусочних тарілок разом із сиром та м’ясними нарізками.

Готові огірочки зберігають баланс солодкого, кислого та пряного смаку, а також характерну хрустку текстуру, що робить їх універсальною домашньою закускою. За умови правильного вибору інгредієнтів і точного дотримання часу приготування можна отримати стабільно якісний результат навіть без складних технік консервування.