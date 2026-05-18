Закусочний кекс: ідеальне поєднання бринзи, томатів та оливок (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кекс — це універсальна випічка, яка може бути як солодкою, так і солоною.
Найчастіше готують саме солодкі варіанти — шоколадні, лимонні чи популярний морквяний кекс, однак закусочні кекси не менш цікаві за смаком і чудово підходять для перекусу або святкового столу. Сьогодні ми пропонуємо рецепт дуже ніжного солоного кексу з в’яленими томатами, бринзою та оливками у середземноморському стилі. Для вдалої текстури важливо використовувати яйця та кефір кімнатної температури, а бринзу обирати помірно солону й щільну — тоді кекс залишиться вологим усередині, але не буде надто крихким.
Особливу увагу варто приділити в’яленим томатам: якщо вони зберігаються в олії, їх бажано злегка обсушити серветкою, аби тісто не стало занадто вологим. Оливки краще брати без кісточок і з насиченим смаком — чорні або каламата додадуть виразніший середземноморський акцент. Частину пшеничного борошна за бажанням можна замінити цільнозерновим, а замість бринзи використати фету чи м’який козячий сир. Головна помилка під час приготування таких кексів — надто довго перемішувати тісто після додавання борошна, через що випічка може втратити ніжність. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".
Як приготувати кекс з бринзою, томатами та оливками
Інгредієнти:
- кефір 1% — 200 г;
- борошно — 150 г;
- яйця — 3 шт.;
- розпушувач — 8 г;
- в’ялені томати — 7 шт.;
- бринза або фета — 100 г;
- оливки без кісточок — 30 г;
- зелена цибуля — 2–3 стебла;
- сіль — за смаком;
- спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
- Змішати яйця та кефір кімнатної температури із сіллю та спеціями до однорідності.
- Додати просіяне борошно разом із розпушувачем та акуратно перемішати тісто до гладкої консистенції без грудочок.
- Нарізати зелену цибулю, в’ялені томати та оливки невеликими шматочками. Додати їх до тіста та обережно перемішати.
- Покришити бринзу або фету великими шматочками та вмішати наприкінці, щоб сир зберіг текстуру під час випікання.
- Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом або змащену олією.
- Випікати кекс у розігрітій до 180°C духовці приблизно 45 хвилин до рум’яної скоринки. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
- Дати кексу трохи охолонути перед нарізанням, щоб м’якуш краще тримав форму.
Як і з чим подавати
Закусочний кекс найкраще подавати злегка теплим або повністю охолодженим. Перед подачею його можна прикрасити свіжою зеленню, крихтами фети чи кількома скибочками в’ялених томатів. Така випічка добре поєднується з крем-сиром, йогуртовими соусами, хумусом або легким овочевим салатом. Також кекс стане вдалою закускою до вина, бульйонів чи страв середземноморської кухні.
Ніжний солоний кекс із бринзою, в’яленими томатами та оливками — це проста, але водночас ефектна випічка, яка підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу. Завдяки поєднанню солонуватого сиру, ароматних томатів та м’якого тіста страва виходить насиченою й збалансованою за смаком. Рецепт легко адаптувати під власні вподобання, додаючи улюблені сири, зелень або спеції.