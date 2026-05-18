Закусочний кекс: ідеальне поєднання бринзи, томатів та оливок (відео)

Кекс — це універсальна випічка, яка може бути як солодкою, так і солоною.

Найчастіше готують саме солодкі варіанти — шоколадні, лимонні чи популярний морквяний кекс, однак закусочні кекси не менш цікаві за смаком і чудово підходять для перекусу або святкового столу. Сьогодні ми пропонуємо рецепт дуже ніжного солоного кексу з в’яленими томатами, бринзою та оливками у середземноморському стилі. Для вдалої текстури важливо використовувати яйця та кефір кімнатної температури, а бринзу обирати помірно солону й щільну — тоді кекс залишиться вологим усередині, але не буде надто крихким.

Особливу увагу варто приділити в’яленим томатам: якщо вони зберігаються в олії, їх бажано злегка обсушити серветкою, аби тісто не стало занадто вологим. Оливки краще брати без кісточок і з насиченим смаком — чорні або каламата додадуть виразніший середземноморський акцент. Частину пшеничного борошна за бажанням можна замінити цільнозерновим, а замість бринзи використати фету чи м’який козячий сир. Головна помилка під час приготування таких кексів — надто довго перемішувати тісто після додавання борошна, через що випічка може втратити ніжність. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати кекс з бринзою, томатами та оливками

Інгредієнти:

кефір 1% — 200 г;

борошно — 150 г;

яйця — 3 шт.;

розпушувач — 8 г;

в’ялені томати — 7 шт.;

бринза або фета — 100 г;

оливки без кісточок — 30 г;

зелена цибуля — 2–3 стебла;

сіль — за смаком;

спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

Змішати яйця та кефір кімнатної температури із сіллю та спеціями до однорідності. Додати просіяне борошно разом із розпушувачем та акуратно перемішати тісто до гладкої консистенції без грудочок. Нарізати зелену цибулю, в’ялені томати та оливки невеликими шматочками. Додати їх до тіста та обережно перемішати. Покришити бринзу або фету великими шматочками та вмішати наприкінці, щоб сир зберіг текстуру під час випікання. Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом або змащену олією. Випікати кекс у розігрітій до 180°C духовці приблизно 45 хвилин до рум’яної скоринки. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Дати кексу трохи охолонути перед нарізанням, щоб м’якуш краще тримав форму.

Як і з чим подавати

Закусочний кекс найкраще подавати злегка теплим або повністю охолодженим. Перед подачею його можна прикрасити свіжою зеленню, крихтами фети чи кількома скибочками в’ялених томатів. Така випічка добре поєднується з крем-сиром, йогуртовими соусами, хумусом або легким овочевим салатом. Також кекс стане вдалою закускою до вина, бульйонів чи страв середземноморської кухні.

Ніжний солоний кекс із бринзою, в’яленими томатами та оливками — це проста, але водночас ефектна випічка, яка підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу. Завдяки поєднанню солонуватого сиру, ароматних томатів та м’якого тіста страва виходить насиченою й збалансованою за смаком. Рецепт легко адаптувати під власні вподобання, додаючи улюблені сири, зелень або спеції.