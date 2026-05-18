Вершковий суп з рибного хребта: рецепт легкої та поживної страви

Рибний хребет — не відходи, а основа смачного супу

В червоній рибі особливо цінується філе, з якого можна готувати стейки, суші та бутерброди на сніданок. Хребет найчастіше залишається осторонь, хоча з нього виходить насичений бульйон. Його можна використовувати як основу для ніжного вершкового супу. Така страва особливо доречна у теплу пору року, бо не перевантажує, але добре насичує. Плавлений сир додає кремову текстуру, а кріп і картопля роблять смак зрозумілим і домашнім. Готується суп приблизно за 40 хвилин.

Як приготувати рибний суп хребта

Щоб бульйон був чистим і без пінки, кладіть рибу в холодну воду і доводьте до кипіння на середньому вогні. Не допускайте активного бурління — легке томління зменшує утворення шуму. Також можна злити першу воду після закипання і залити свіжу — це зробить бульйон ще прозорішим.

Після варіння дайте хребту трохи охолонути. Тепле м’ясо легко відходить від кісток руками або виделкою. Рухайтесь від хвоста до голови — так менше шансів пропустити дрібні кісточки. Для зручності можна використовувати кухонний пінцет.

Кулінарна блогерка oksi_cooks в TikTok показала, як готувати рибний суп.

Інгредієнти:

рибний хребет (орієнтовно 500 г);

цибуля;

1 середня морква;

лавровий лист;

перець горошком;

сіль;

кріп;

вегета;

2–3 середні картоплини;

плавлений сир (160 г);

сухарики.

Приготування:

У каструлю налийте приблизно 1,5 л води, додайте рибний хребет, половину цибулі та частину моркви. Покладіть лавровий лист, перець горошком, трохи кропу та сіль. Варіть бульйон близько 15 хвилин. Після цього дістаньте хребет і овочі. Додайте нарізану картоплю, решту моркви та трохи вегети. Варіть ще приблизно 10 хвилин. Поки варяться овочі, відокремте м’ясо риби від хребта. Додайте до супу плавлений сир і добре перемішайте до повного розчинення. Потім покладіть рибне м’ясо, свіжий кріп і доведіть до кипіння.

Як і з чим подавати

Подавайте суп гарячим, посипавши свіжим кропом. Найкраще він смакує з хрусткими сухариками або підсушеним багетом. За бажанням можна додати кілька крапель лимонного соку для легкої кислинки або подати зі свіжими овочами. Такий суп добре підходить як самостійна страва для обіду або легкої вечері.