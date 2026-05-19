Магазинний більше не захочете: як приготувати домашній карбонад (відео)
М’ясо — один із найуніверсальніших продуктів, з якого готують безліч страв: від запечених рулетів і домашніх ковбас до ніжного рваного м’яса, яке томлять годинами для максимальної соковитості. Не менш популярними залишаються й м’ясні делікатеси з цільного шматка, зокрема карбонад, який цінують за насичений смак і ніжну текстуру. Для його приготування важливо обирати свіже м’ясо з невеликою кількістю жирових прошарків, адже саме вони допомагають зберегти соковитість під час тривалого запікання. А сьогодні ми пропонуємо приготувати домашній карбонад, який легко складе конкуренцію магазинному варіанту.
Помилка, якої часто припускаються — використання надто пісного м’яса або недостатній час маринування, через що страва виходить сухою. Для більш вираженого смаку суміш спецій можна доповнити часником, копченою паприкою або гірчицею, а також експериментувати з різними пряними сумішами залежно від вподобань. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anastasia_zhakulina".
Як приготувати домашній карбонад
Інгредієнти:
- свинячий биток — 2 кг;
- суміш спецій — 1 упаковка;
Спосіб приготування:
- Розрізати свинячий биток на шматки по 450–500 г.
- Обваляти м’ясо з усіх сторін у суміші спецій рівномірним шаром.
- Загорнути кожен шматок у харчову плівку та залишити в холодильнику на 2 доби для маринування.
- За бажанням один шматок загорнути у фольгу, інші викласти на решітку.
- Готувати в духовці при температурі 75 градусів протягом 3,5 годин.
- Охолодити м’ясо після приготування для стабілізації текстури та соку.
- Готовий карбонад найкраще розкриває свій смак після повного охолодження, коли структура стає щільною та ніжною одночасно.
Як і з чим подавати
Карбонад найкраще подавати після повного охолодження та легкої нарізки тонкими скибками. Він чудово поєднується з гірчицею, хроном або вершково-часниковими соусами, а також із маринованими овочами та свіжими салатами. Як гарнір підійдуть запечена картопля, овочі гриль або хрусткий хліб. Для більш святкової подачі можна додати зелень, зернисту гірчицю та кілька видів соусів.