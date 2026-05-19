Магазинний більше не захочете: як приготувати домашній карбонад (відео)

М’ясо — один із найуніверсальніших продуктів, з якого готують безліч страв: від запечених рулетів і домашніх ковбас до ніжного рваного м’яса, яке томлять годинами для максимальної соковитості. Не менш популярними залишаються й м’ясні делікатеси з цільного шматка, зокрема карбонад, який цінують за насичений смак і ніжну текстуру. Для його приготування важливо обирати свіже м’ясо з невеликою кількістю жирових прошарків, адже саме вони допомагають зберегти соковитість під час тривалого запікання. А сьогодні ми пропонуємо приготувати домашній карбонад, який легко складе конкуренцію магазинному варіанту.

Помилка, якої часто припускаються — використання надто пісного м’яса або недостатній час маринування, через що страва виходить сухою. Для більш вираженого смаку суміш спецій можна доповнити часником, копченою паприкою або гірчицею, а також експериментувати з різними пряними сумішами залежно від вподобань. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anastasia_zhakulina".

Як приготувати домашній карбонад

Інгредієнти:

свинячий биток — 2 кг;

суміш спецій — 1 упаковка;

Спосіб приготування:

Розрізати свинячий биток на шматки по 450–500 г. Обваляти м’ясо з усіх сторін у суміші спецій рівномірним шаром. Загорнути кожен шматок у харчову плівку та залишити в холодильнику на 2 доби для маринування. За бажанням один шматок загорнути у фольгу, інші викласти на решітку. Готувати в духовці при температурі 75 градусів протягом 3,5 годин. Охолодити м’ясо після приготування для стабілізації текстури та соку. Готовий карбонад найкраще розкриває свій смак після повного охолодження, коли структура стає щільною та ніжною одночасно.

Як і з чим подавати

Карбонад найкраще подавати після повного охолодження та легкої нарізки тонкими скибками. Він чудово поєднується з гірчицею, хроном або вершково-часниковими соусами, а також із маринованими овочами та свіжими салатами. Як гарнір підійдуть запечена картопля, овочі гриль або хрусткий хліб. Для більш святкової подачі можна додати зелень, зернисту гірчицю та кілька видів соусів.