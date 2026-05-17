Морквяний салат, який їдять до останньої крихти: рецепт смачної закуски (відео)

Хрусткий салат з морквою, перцем і медово-часниковою заправкою

Морква — один із найдоступніших овочів, який є на кожній кухні цілий рік. Вона багата на бета-каротин, вітаміни та антиоксиданти.

Раніше ми розповідали, як приготувати морквяні конвертики, а тепер пропонуємо рецепт салату з моркви та солодкого перцю. На приготування страви піде буквально 15 хвилин, а смак буде таким, що захочеться повторити вже наступного дня.

Рецептом закуски поділилися на YouTube-каналі Panna Lesia.

Інгредієнти (на 3–4 порції)

Морква — 2 шт. (300 г)

Червона цибуля — 1 шт.

Солодкий перець — 1 шт.

Кріп — пара гілочок

Для заправки:

Нерафінована (або оливкова) олія — 2 ст. л.

Яблучний оцет 5% — 2 ст. л.

Часник — 1 зубчик

Мед або цукор — 1 ч. л.

Кунжут — 1 ч. л.

Сіль та чорний перець — на смак

Приготування

Моркву натріть на тертці для корейської моркви або на великій тертці. Солодкий перець наріжте тонкою соломкою. Червону цибулю наріжте тонкими чвертькільцями. Кріп дрібно наріжте. Посоліть за смаком і злегка перемішайте. Змішайте олію, яблучний оцет, мед (або цукор), кунжут, сіль і чорний перець. Часник пропустіть через прес або дрібно наріжте та додайте до заправки. Перемішайте до однорідності. Додайте заправку до овочів і ретельно перемішайте. Накрийте кришкою або плівкою і залиште настоюватися 20 хвилин. За цей час морква трохи пустить сік, а заправка рівномірно просочить усі інгредієнти.

Корисні поради для приготування

Для заправки краще використовувати саме яблучний оцет. Він м'якший за столовий і дає легку фруктову нотку. Якщо яблучного немає, можна використати рисовий, але не столовий 9%.

Кунжут можна підсмажити на сухій сковороді 2–3 хвилини для більш вираженого горіхового аромату.

Салат може зберігатися у холодильнику до 2 діб. Наступного дня він стає ще смачнішим.