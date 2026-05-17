Морквяний салат, який їдять до останньої крихти: рецепт смачної закуски (відео)
Хрусткий салат з морквою, перцем і медово-часниковою заправкою
Морква — один із найдоступніших овочів, який є на кожній кухні цілий рік. Вона багата на бета-каротин, вітаміни та антиоксиданти.
Раніше ми розповідали, як приготувати морквяні конвертики, а тепер пропонуємо рецепт салату з моркви та солодкого перцю. На приготування страви піде буквально 15 хвилин, а смак буде таким, що захочеться повторити вже наступного дня.
Рецептом закуски поділилися на YouTube-каналі Panna Lesia.
Інгредієнти (на 3–4 порції)
- Морква — 2 шт. (300 г)
- Червона цибуля — 1 шт.
- Солодкий перець — 1 шт.
- Кріп — пара гілочок
Для заправки:
- Нерафінована (або оливкова) олія — 2 ст. л.
- Яблучний оцет 5% — 2 ст. л.
- Часник — 1 зубчик
- Мед або цукор — 1 ч. л.
- Кунжут — 1 ч. л.
- Сіль та чорний перець — на смак
Приготування
- Моркву натріть на тертці для корейської моркви або на великій тертці. Солодкий перець наріжте тонкою соломкою. Червону цибулю наріжте тонкими чвертькільцями. Кріп дрібно наріжте. Посоліть за смаком і злегка перемішайте.
- Змішайте олію, яблучний оцет, мед (або цукор), кунжут, сіль і чорний перець. Часник пропустіть через прес або дрібно наріжте та додайте до заправки. Перемішайте до однорідності.
- Додайте заправку до овочів і ретельно перемішайте. Накрийте кришкою або плівкою і залиште настоюватися 20 хвилин. За цей час морква трохи пустить сік, а заправка рівномірно просочить усі інгредієнти.
Корисні поради для приготування
Для заправки краще використовувати саме яблучний оцет. Він м'якший за столовий і дає легку фруктову нотку. Якщо яблучного немає, можна використати рисовий, але не столовий 9%.
Кунжут можна підсмажити на сухій сковороді 2–3 хвилини для більш вираженого горіхового аромату.
Салат може зберігатися у холодильнику до 2 діб. Наступного дня він стає ще смачнішим.