Их съедят вместе с маринадом и попросят добавки: рецепт помидоров (видео)

Маринад не нужно варить, а закуска будет готова уже через 12 часов

Маринованные помидоры можно приготовить таким образом, что от тарелки с этой закуской невозможно будет оторваться. В отличие от классических солений, этот вариант не нуждается ни в закатке, ни в длительном ожидании. Маринованные помидоры можно есть уже через 12 часов после приготовления.

Рецептом поделились в Instagram-аккаунте papin_dvizh. Помидоры получаются такими, будто готовились в аджике, а маринад можно использовать как соус к макаронам или другим гарнирам.

Как мариновать помидоры

Маринад для этих помидоров лучше готовить в блендере для получения однородной консистенции. Благодаря этому он равномерно покроет каждый слой закуски.

Ингредиенты (на 3-литровую банку)

2 кг помидоров сорта "сливка"

2 острые перца

2 больших сладких перца

2 головки чеснока

по 20 г укропа и петрушки

50 г соли

100 г сахара

100 г растительного масла

100 мл уксуса 9%

Приготовление

Острый и сладкий перцы вместе с чесноком измельчите в блендере. Добавьте мелко нарезанные укроп и петрушку. Всыпьте соль и сахар, влейте растительное масло и уксус. Хорошо перемешайте. Помидоры разрежьте пополам. На дно банки выложите несколько ложек маринада, сверху – слой помидоров. Продолжайте чередовать слоями, пока банка не наполнится. Залейте сверху оставшимся маринадом. Закройте банку крышкой, переверните вверх дном и поставьте в холодильник на 12 часов.

Как и с чем подавать

Подавайте маринованные помидоры к мясу, котлетам или шашлыку. Они хорошо сочетаются с картофелем в любом виде, а также отлично дополняют любой обед.