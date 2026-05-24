Их съедят вместе с маринадом и попросят добавки: рецепт помидоров (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Маринад не нужно варить, а закуска будет готова уже через 12 часов
Маринованные помидоры можно приготовить таким образом, что от тарелки с этой закуской невозможно будет оторваться. В отличие от классических солений, этот вариант не нуждается ни в закатке, ни в длительном ожидании. Маринованные помидоры можно есть уже через 12 часов после приготовления.
Рецептом поделились в Instagram-аккаунте papin_dvizh. Помидоры получаются такими, будто готовились в аджике, а маринад можно использовать как соус к макаронам или другим гарнирам.
Как мариновать помидоры
Маринад для этих помидоров лучше готовить в блендере для получения однородной консистенции. Благодаря этому он равномерно покроет каждый слой закуски.
Ингредиенты (на 3-литровую банку)
- 2 кг помидоров сорта "сливка"
- 2 острые перца
- 2 больших сладких перца
- 2 головки чеснока
- по 20 г укропа и петрушки
- 50 г соли
- 100 г сахара
- 100 г растительного масла
- 100 мл уксуса 9%
Приготовление
- Острый и сладкий перцы вместе с чесноком измельчите в блендере. Добавьте мелко нарезанные укроп и петрушку.
- Всыпьте соль и сахар, влейте растительное масло и уксус. Хорошо перемешайте.
- Помидоры разрежьте пополам.
- На дно банки выложите несколько ложек маринада, сверху – слой помидоров. Продолжайте чередовать слоями, пока банка не наполнится. Залейте сверху оставшимся маринадом.
- Закройте банку крышкой, переверните вверх дном и поставьте в холодильник на 12 часов.
Как и с чем подавать
Подавайте маринованные помидоры к мясу, котлетам или шашлыку. Они хорошо сочетаются с картофелем в любом виде, а также отлично дополняют любой обед.