Білкова запіканка з курки та сиру: ситна вечеря без зайвих калорій (відео)
Смачта та легка у приготуванні страва
Якщо потрібно приготувати поживну страву, яка не буде викликати відчуття важкості, ця запіканка з курячого філе з сиром стане гарним рішенням. Вона багата на білок, має насичений смак і готується дуже просто.
Рецептом поділилася авторка Instagram-акаунту valerikiry. Цю запіканку вона пропонує як варіант вечері для тих, хто стежить за харчуванням або просто хоче скоротити калорійність без втрати задоволення від їжі.
Як приготувати запіканку з курячого філе з сиром
Кисломолочний сир робить запіканку ніжнішою і вологішою. За бажання його можна замінити натуральним густим йогуртом без добавок, але тоді час запікання варто трохи скоротити.
Спеції підбирайте на власний смак: добре підходять паприка, сушений часник, орегано або суміш "прованські трави".
Інгредієнти (на 4 порції)
- куряче філе — 500 г
- кисломолочний сир — 180 г
- яйця — 3 шт.
- помідор — 150 г
- легкий твердий сир — 50 г
- петрушка або інша зелень — невеликий пучок
- сіль, спеції — за смаком
Приготування
- Розігрійте духовку до 200°C.
- Куряче філе наріжте невеликими шматочками.
- У мисці з'єднайте філе, яйця, кисломолочний сир і нарізаний помідор.
- Додайте подрібнену зелень, посоліть і додайте спеції. Добре перемішайте.
- Перекладіть масу у форму для запікання.
- Посипте зверху натертим твердим сиром.
- Запікайте 35 хвилин до рум'яної скоринки. Готовність перевіряйте зубочисткою — вона має виходити сухою.
Як і з чим подавати
Подавайте запіканку теплою, нарізавши на порційні шматки. Вона добре поєднується зі свіжим овочевим салатом, огірками або помідорами. Можна подати з ложкою натурального йогурту або нежирної сметани замість соусу.