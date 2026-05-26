Білкова запіканка з курки та сиру: ситна вечеря без зайвих калорій (відео)

Смачта та легка у приготуванні страва

Якщо потрібно приготувати поживну страву, яка не буде викликати відчуття важкості, ця запіканка з курячого філе з сиром стане гарним рішенням. Вона багата на білок, має насичений смак і готується дуже просто.

Рецептом поділилася авторка Instagram-акаунту valerikiry. Цю запіканку вона пропонує як варіант вечері для тих, хто стежить за харчуванням або просто хоче скоротити калорійність без втрати задоволення від їжі.

Як приготувати запіканку з курячого філе з сиром

Кисломолочний сир робить запіканку ніжнішою і вологішою. За бажання його можна замінити натуральним густим йогуртом без добавок, але тоді час запікання варто трохи скоротити.

Спеції підбирайте на власний смак: добре підходять паприка, сушений часник, орегано або суміш "прованські трави".

Інгредієнти (на 4 порції)

куряче філе — 500 г

кисломолочний сир — 180 г

яйця — 3 шт.

помідор — 150 г

легкий твердий сир — 50 г

петрушка або інша зелень — невеликий пучок

сіль, спеції — за смаком

Приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Куряче філе наріжте невеликими шматочками. У мисці з'єднайте філе, яйця, кисломолочний сир і нарізаний помідор. Додайте подрібнену зелень, посоліть і додайте спеції. Добре перемішайте. Перекладіть масу у форму для запікання. Посипте зверху натертим твердим сиром. Запікайте 35 хвилин до рум'яної скоринки. Готовність перевіряйте зубочисткою — вона має виходити сухою.

Як і з чим подавати

Подавайте запіканку теплою, нарізавши на порційні шматки. Вона добре поєднується зі свіжим овочевим салатом, огірками або помідорами. Можна подати з ложкою натурального йогурту або нежирної сметани замість соусу.