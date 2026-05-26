Ця кабачкова намазка має бути в кожному холодильнику: ніжна, поживна і дуже проста

Ідеальна страва для перекусів

Кабачок зазвичай сприймають як основу для простих гарячих страв, але насправді з нього виходять і дуже смачні намазки. Якщо запекти його разом із часником і поєднати з нутом, виходить ніжна, ароматна намазка з кремовою текстурою. Вона нагадує хумус, але смак має м’якший і більш овочевий.

Рецептом поділилися на порталі pysznosci.pl.

Як приготувати намазку з кабачків

Запікайте кабачок разом зі шкіркою, разом з м'якоттю вона дасть гарний колір пасті. Нут перед приготуванням добре промийте і дайте рідині стекти. Якщо намазка здається вам густою — додайте одну-дві ложки рідини з банки (аквафаба), вона зробить текстуру кремовішою.

Інгредієнти (на 4–6 порцій)

1 середній кабачок

3 зубчики часнику

100 г консервованого нуту

сіль, перець — за смаком

1/2 ч. л. меленого коріандру

1 ст. л. лимонного соку

1–2 ст. л. оливкової олії

Приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Кабачок помийте і наріжте на шматочки середнього розміру. Викладіть на деко, злегка збризніть олією. Часник загорніть у фольгу або пергамент і покладіть поряд із кабачком. Запікайте 15–20 хвилин, доки кабачок не стане золотистим і м'яким. Дайте овочам охолонути. Перекладіть кабачок, очищений запечений часник і промитий нут у чашу блендера. Подрібніть до однорідної маси. Додайте лимонний сік, коріандр, сіль і перець. Перемішайте. Охолодіть пасту в холодильнику щонайменше 20–30 хвилин.

Як і з чим подавати

Перед подачею збризніть намазку оливковою олією і посипте свіжою зеленню або меленою паприкою. Подавайте на підсмаженому хлібі, тостах або лаваші, згорнутому у рулет. Ця намазка також ідеально поєднується з хрусткими овочевими паличками — морквою, огірком, селерою або редискою.