Рус

Ця кабачкова намазка має бути в кожному холодильнику: ніжна, поживна і дуже проста

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Намазка з кабачків та нуту
Намазка з кабачків та нуту. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ідеальна страва для перекусів

Кабачок зазвичай сприймають як основу для простих гарячих страв, але насправді з нього виходять і дуже смачні намазки. Якщо запекти його разом із часником і поєднати з нутом, виходить ніжна, ароматна намазка з кремовою текстурою. Вона нагадує хумус, але смак має м’якший і більш овочевий.

Рецептом поділилися на порталі pysznosci.pl.

Як приготувати намазку з кабачків

Запікайте кабачок разом зі шкіркою, разом з м'якоттю вона дасть гарний колір пасті. Нут перед приготуванням добре промийте і дайте рідині стекти. Якщо намазка здається вам густою — додайте одну-дві ложки рідини з банки (аквафаба), вона зробить текстуру кремовішою.

Інгредієнти (на 4–6 порцій)

  • 1 середній кабачок
  • 3 зубчики часнику
  • 100 г консервованого нуту
  • сіль, перець — за смаком
  • 1/2 ч. л. меленого коріандру
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1–2 ст. л. оливкової олії
Як готувати кабачки смачно
Кабачки. Фото: zira.uz

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 200°C.
  2. Кабачок помийте і наріжте на шматочки середнього розміру. Викладіть на деко, злегка збризніть олією.
  3. Часник загорніть у фольгу або пергамент і покладіть поряд із кабачком.
  4. Запікайте 15–20 хвилин, доки кабачок не стане золотистим і м'яким.
  5. Дайте овочам охолонути.
  6. Перекладіть кабачок, очищений запечений часник і промитий нут у чашу блендера.
  7. Подрібніть до однорідної маси. Додайте лимонний сік, коріандр, сіль і перець. Перемішайте.
  8. Охолодіть пасту в холодильнику щонайменше 20–30 хвилин.

Як і з чим подавати

Перед подачею збризніть намазку оливковою олією і посипте свіжою зеленню або меленою паприкою. Подавайте на підсмаженому хлібі, тостах або лаваші, згорнутому у рулет. Ця намазка також ідеально поєднується з хрусткими овочевими паличками — морквою, огірком, селерою або редискою.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуска #намазка