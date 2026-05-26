Цей салат з песто та сиром стане вашим улюбленим: ідея швидкого білкового перекусу (відео)

Смачний та ситний білковий салат

Салати бувають овочевими, теплими, білковими, святковими та традиційними, а особливе місце серед них займають страви кавказької кухні, зокрема грузинський салат "Макоце" з буряком та сиром, який поєднує прості інгредієнти з насиченим домашнім смаком. Подібні салати формуються на основі локальних продуктів і традицій, де важливу роль відіграє баланс текстур і натуральність інгредієнтів. Сьогодні пропонуємо приготувати білковий салат із песто — швидку страву з мінімальної кількості компонентів, але виразним середземноморським характером. Для найкращого результату варто обирати стиглі помідори без зайвої водянистості, якісний зернистий сир із щільною текстурою та песто з натуральним складом, адже саме від цих деталей залежить смак готової страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "maggtasty".

Як приготувати білковий салат з помідорами та сиром

Інгредієнти:

помідори – 2–3 шт.;

зернистий сир – 200 г;

зелень – 1 невеликий пучок;

соус песто – 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати помідори середніми шматочками та викласти у глибоку миску. Додати свіжу зелень і акуратно перемішати з помідорами, щоб зберегти їхню структуру. Викласти зернистий сир і обережно поєднати з іншими інгредієнтами, не розминаючи його. Додати соус песто та рівномірно розподілити його по всіх компонентах салату. Дати салату настоятися 5 хвилин перед подачею для більш насиченого смаку, за бажанням додати трохи чорного перцю або кілька крапель оливкової олії.

Як і з чим подавати

Білковий салат із песто найкраще подавати свіжим або злегка охолодженим, коли інгредієнти зберігають свою текстуру та аромат. Страву можна прикрасити листям базиліка або додатковою ложкою песто зверху для більш виразної подачі. Салат добре поєднується зі свіжим хлібом, грінками, легкими овочевими гарнірами або може виступати самостійною стравою для легкої вечері. Також його можна подавати у невеликих порційних тарілках або скляних креманках для святкового оформлення.

Цей салат поєднує простоту приготування та насичений смак завдяки мінімальному набору якісних інгредієнтів. Головний акцент у страві зроблено на балансі свіжості овочів, ніжності сиру та ароматності соусу песто, що створює гармонійний білковий перекус або легкий обід.