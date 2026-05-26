Кабачковий пиріг: простий рецепт сезонної випічки з кабачків і сиру (відео)

З кабачків можна приготувати безліч легких і сезонних страв.

Серед них особливо популярні запіканки, оладки та овочеві пироги, зокрема хрусткі кабачки під сирною шапочкою. Кабачок — це делікатний овоч із високим вмістом води, тому для якісного результату важливо обирати молоді плоди з тонкою шкіркою та невеликим насінням. А сьогодні ми пропонуємо хрусткі кабачки під сирною шапочкою, де поєднується ніжна овочева основа та апетитна золотиста скоринка сиру. Поширена помилка — недостатнє відтискання кабачків після натирання, через що страва виходить водянистою, тому цей етап є ключовим для правильної текстури. За бажанням можна використовувати різні сорти сиру — від твердих до більш м’яких, а також додавати зелень, часник або спеції для посилення смаку. Страва має європейський домашній характер і належить до сучасної кухні швидких сезонних запіканок, де овочі запікаються під сирною скоринкою для збереження соковитості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fedorenko_pp".

Як приготувати пиріг з кабачків та сиру

Інгредієнти:

кабачки – 1000 г;

сметана або кефір – 200 г;

яйця – 3 шт.;

борошно цільнозернове – 150 г;

розпушувач – 2 г;

твердий сир – 150 г;

відварені яйця – 5 шт.;

зелень – за смаком;

сіль – за смаком;

червоний перець – за смаком;

сушений часник – за смаком;

Спосіб приготування:

Натерти кабачки на крупній тертці, посолити та залишити на кілька хвилин для виділення соку, після чого ретельно відтиснути рідину. Додати натертий сир, подрібнену зелень, кефір і сирі яйця, після чого перемішати до однорідності. Просіяти борошно з розпушувачем, додати спеції та знову ретельно перемішати масу. Ввести нарізані відварені яйця та акуратно перемішати, щоб зберегти структуру. Перекласти масу у форму для запікання та випікати при 180 °C протягом 40–45 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Страву найкраще подавати гарячою, одразу після запікання, коли сирна шапочка залишається тягучою і ароматною. Вона добре поєднується зі сметанним або йогуртовим соусом, а також легкими овочевими салатами з огірків, помідорів або зелені. Для більш ситної подачі можна додати запечене м’ясо або курку, а також подати з картопляним пюре чи рисом. Прикрашати рекомендується свіжою зеленню або дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Хрусткі кабачки під сирною шапочкою — це поєднання простих інгредієнтів і правильної техніки приготування, що забезпечує ніжну текстуру всередині та апетитну скоринку зверху. Дотримання базових кулінарних правил дозволяє уникнути зайвої вологи та досягти ідеального балансу смаку. Страва легко адаптується під різні варіації та підходить як для повсякденного, так і для святкового столу.