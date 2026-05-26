Белковая запеканка из курицы и творога: сытный ужин без лишних калорий (видео)

Вкусное и легкое в приготовлении блюдо

Если нужно приготовить питательное блюдо, которое не будет вызывать ощущение тяжести, эта запеканка из куриного филе с творогом станет хорошим решением. Она богата белком, имеет насыщенный вкус и готовится очень просто.

Рецептом поделилась автор Instagram-аккаунта valerikiry. Эту запеканка она предлагает как вариант ужина для тех, кто следит за питанием или просто хочет сократить калорийность без потери удовольствия от еды.

Как приготовить запеканку из куриного филе с творогом

Творог делает запеканку более нежной и влажной. По желанию его можно заменить натуральным густым йогуртом без добавок, но тогда время запекания следует немного сократить.

Специи подбирайте на свой вкус: хорошо подходят паприка, сушеный чеснок, орегано или смесь "прованских трав".

Ингредиенты (на 4 порции)

куриное филе — 500 г

творог — 180 г

яйца — 3 шт.

помидор — 150 г

твердый сыр — 50 г

петрушка или другая зелень – небольшой пучок

соль, специи — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В миске соедините филе, яйца, творог и нарезанный помидор. Добавьте измельченную зелень, посолите и добавьте специи. Хорошо перемешайте. Переложите массу в форму для запекания. Посыпьте сверху натертым сыром. Запекайте 35 минут до румяной корочки. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна выходить сухой.

Как и с чем подавать

Подавайте запеканку теплой, нарезав на порционные куски. Она хорошо сочетается со свежим овощным салатом, огурцами или помидорами. Также ее можно подать с ложкой натурального йогурта или нежирной сметаны вместо соуса.