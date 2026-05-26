Деруни як у ресторані: простий рецепт, який завжди працює (відео)

Картопля — це універсальний овоч, який цінують за поживність і здатність набувати різних текстур у процесі приготування: її запікають, смажать, тушкують, зокрема й у горщиках разом із куркою, отримуючи насичені домашні страви. А сьогодні ми пропонуємо класичні деруни — хрусткі картопляні оладки з ніжною серединкою та виразним смаком.

Для приготування важливо обирати крохмалисті сорти картоплі без надлишку вологи, а цибулю — соковиту, адже саме вона впливає на аромат і запобігає потемнінню маси; поширена помилка — недостатнє відтискання рідини, через що деруни виходять "забитими". Деруни є традиційною стравою української кухні, що сформувалася як проста селянська їжа з доступних інгредієнтів і з часом набула безліч варіацій — від додавання сиру до грибів або м’яса. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати хрусткі деруни

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

цибуля – 2 шт.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

олія – для смаження;

Спосіб приготування:

Натерти картоплю та цибулю на дрібній тертці, ретельно відтиснути зайву рідину. Додати яйце, борошно, сіль і перець, після чого перемішати до однорідної маси. Розігріти сковорідку з олією та викладати масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити до золотистої скоринки з обох боків на середньому вогні.

Як і з чим подавати

Деруни найкраще подавати гарячими, щойно зі сковорідки, щоб зберегти їхню хрустку скоринку. Класичним доповненням є сметана, але також добре підходять грибні соуси, часникові заправки або легкий йогуртовий соус. Для більш насиченого смаку можна додати шкварки, слабосолений лосось або тушковані гриби. Страву можна прикрасити свіжою зеленню, зеленою цибулею або дрібно нарізаним кропом.

Деруни — це проста, але виразна страва, у якій важливі правильна консистенція маси та баланс спецій. Дотримання технології дозволяє отримати хрустку скоринку та ніжну середину без зайвої жирності. Завдяки варіаціям подачі та додатків страва легко адаптується під різні смаки й залишається актуальною в домашній кухні.