Клубнично-ореховая паста: идеальное дополнение для оладий и блинов (видео)

Готовится в блендере и хранится в холодильнике неделю

Ореховая паста домашнего приготовления получается вкуснее, чем магазинная. В ее состав не входят лишние добавки и у нее более насыщенный вкус. Если добавить к фундуку замороженную клубнику, выйдет паста с легкой кислинкой и красивым розовым цветом.

Рецептом поделились на YouTube-канале UnjourUnerecettekatyseats.

Как приготовить ореховую пасту с клубникой

В начале приготовления фундук нужноо обязательно обжарить. Благодаря термической обработке орехи выделяют эфирные масла, становятся ароматнее и легче перемалываются в блендере. Обжаривать их нужно при температуре 180°C в духовке 12–15 минут.

Орехи лучше отправлять в блендер еще теплыми — так они быстрее дают масло и взбиваются до однородной текстуры. Во время работы делайте короткие паузы, чтобы мотор не перегревался. Клубнику добавляйте только после того, как паста уже стала жидкой и гладкой — тогда она равномерно распределится. Лимонный сок — необязательный ингредиент, но он хорошо сохраняет яркий цвет пасты.

Ингредиенты

200 г фундука

70 г замороженной клубники

60 г гранулированного или ванильного сахара

1 ст. л. лимонного сока (по желанию)

Этапы приготовления

Высыпьте фундук на противень и запекайте в духовке 12–15 минут при температуре 180°C. Орехи должны стать золотистыми и ароматными. Пересыпьте еще теплый фундук в чашу блендера. Взбивайте около 5 минут, останавливаясь каждые 30–40 секунд, чтобы соскрести пасту со стенок и дать мотору отдохнуть. Когда масса станет однородной и жидкой, добавьте сахар и замороженную клубнику. Взбейте до бархатистой консистенции. В конце по желанию добавьте лимонный сок и еще раз быстро перемешайте. Переложите готовую пасту в чистую банку с герметичной крышкой.

Как и с чем подавать

Клубнично-ореховую пасту подают охлажденной — прямо из холодильника. Она хорошо сочетается с блинами, оладьями, вафлями, а также с натуральным йогуртом или домашним мороженым. Также можно подать ее в небольшой мисочке вместе с нарезанными фруктами.

Хранить пасту нужно в плотно закрытой банке в холодильнике до 7 дней.