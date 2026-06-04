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Шоколадный кекс с клубникой: простой рецепт летнего десерта (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Шоколадный кекс с клубникой
Шоколадный кекс с клубникой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот кекс исчезает со стола мгновенно

Шоколадная выпечка редко оставляет кого-то равнодушным, а если добавить к ней свежую клубнику, то получается настоящий летний десерт. Этот кекс готовится из саміх простых продуктов, и выходит влажным, ароматным и аппетитным.

Рецептом поделилась кулинарный блогер _yanusha в TikTok.

Как приготовить шоколадный кекс с клубникой

Сметану лучше использовать комнатной температуры. Тогда тесто получится однороднее. Клубнику предварительно просушите бумажным полотенцем, чтобы она не пустила лишний сок в тесто.

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 200 г сметаны 15%
  • 100 г растопленного сливочного масла 82,5%
  • 200 мл молока
  • щепотка соли
  • 8 г разрыхлителя
  • 260 г муки
  • 40 г какао
  • 100 г шоколада + немного для верха
  • 100 г клубники + немного для верха

Приготовление

  1. Яйца взбить венчиком с сахаром до лёгкого посветления.
  2. Добавить сметану, растопленное масло и молоко, хорошо перемешать.
  3. Смешать сухие ингредиенты — муку, какао, разрыхлитель и соль — и просеять их к жидким. Замесить тесто.
  4. Добавить нарезанный шоколад и клубнику, перемешать.
  5. Перелить в форму. Сверху выложить ещё шоколад и клубнику. Положить полоску сливочного масла по центру — так трещина при выпечке будет аккуратной.
  6. Выпекать при 160 °C около 60–70 минут. Проверить готовность шпажкой: она должна выходить без сырого теста.

Как и с чем подавать

Для красивой подачи можно присыпать верх кекса сахарной пудрой или добавить несколько свежих ягод клубники.

Теги:
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