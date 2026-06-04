Шоколадный кекс с клубникой: простой рецепт летнего десерта (видео)
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Этот кекс исчезает со стола мгновенно
Шоколадная выпечка редко оставляет кого-то равнодушным, а если добавить к ней свежую клубнику, то получается настоящий летний десерт. Этот кекс готовится из саміх простых продуктов, и выходит влажным, ароматным и аппетитным.
Рецептом поделилась кулинарный блогер _yanusha в TikTok.
Как приготовить шоколадный кекс с клубникой
Сметану лучше использовать комнатной температуры. Тогда тесто получится однороднее. Клубнику предварительно просушите бумажным полотенцем, чтобы она не пустила лишний сок в тесто.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 200 г сметаны 15%
- 100 г растопленного сливочного масла 82,5%
- 200 мл молока
- щепотка соли
- 8 г разрыхлителя
- 260 г муки
- 40 г какао
- 100 г шоколада + немного для верха
- 100 г клубники + немного для верха
Приготовление
- Яйца взбить венчиком с сахаром до лёгкого посветления.
- Добавить сметану, растопленное масло и молоко, хорошо перемешать.
- Смешать сухие ингредиенты — муку, какао, разрыхлитель и соль — и просеять их к жидким. Замесить тесто.
- Добавить нарезанный шоколад и клубнику, перемешать.
- Перелить в форму. Сверху выложить ещё шоколад и клубнику. Положить полоску сливочного масла по центру — так трещина при выпечке будет аккуратной.
- Выпекать при 160 °C около 60–70 минут. Проверить готовность шпажкой: она должна выходить без сырого теста.
Как и с чем подавать
Для красивой подачи можно присыпать верх кекса сахарной пудрой или добавить несколько свежих ягод клубники.