Шоколадный кекс с клубникой: простой рецепт летнего десерта (видео)

Этот кекс исчезает со стола мгновенно

Шоколадная выпечка редко оставляет кого-то равнодушным, а если добавить к ней свежую клубнику, то получается настоящий летний десерт. Этот кекс готовится из саміх простых продуктов, и выходит влажным, ароматным и аппетитным.

Рецептом поделилась кулинарный блогер _yanusha в TikTok.

Как приготовить шоколадный кекс с клубникой

Сметану лучше использовать комнатной температуры. Тогда тесто получится однороднее. Клубнику предварительно просушите бумажным полотенцем, чтобы она не пустила лишний сок в тесто.

Ингредиенты

2 яйца

100 г сахара

200 г сметаны 15%

100 г растопленного сливочного масла 82,5%

200 мл молока

щепотка соли

8 г разрыхлителя

260 г муки

40 г какао

100 г шоколада + немного для верха

100 г клубники + немного для верха

Приготовление

Яйца взбить венчиком с сахаром до лёгкого посветления. Добавить сметану, растопленное масло и молоко, хорошо перемешать. Смешать сухие ингредиенты — муку, какао, разрыхлитель и соль — и просеять их к жидким. Замесить тесто. Добавить нарезанный шоколад и клубнику, перемешать. Перелить в форму. Сверху выложить ещё шоколад и клубнику. Положить полоску сливочного масла по центру — так трещина при выпечке будет аккуратной. Выпекать при 160 °C около 60–70 минут. Проверить готовность шпажкой: она должна выходить без сырого теста.

Как и с чем подавать

Для красивой подачи можно присыпать верх кекса сахарной пудрой или добавить несколько свежих ягод клубники.