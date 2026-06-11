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Сливочная картошка с беконом и плавленым сыром: сытный гарнир, который съедят до последней ложки

Автор
Наталья Граковская
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Картофель с беконом
Картофель с беконом. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Просто и очень вкусно

Картофель с беконом — это уже само по себе беспроигрышное сочетание. Но если добавить к нему сливки и плавленый сыр, от блюда будет сложно оторваться.

Как вкусно приготовить картофель с беконом, показала в TikTok фудблогерша kelman_marina.

Картофель для этого блюдп лучше варить заранее и немного остудить. Тогда он не развалится при обжарке. Особенно хорошо для этого рецепта подходит молодой картофель. Сливки не обязательно должны быть жирными: подойдут и 10%, но с 20% блюдо получится чуть насыщеннее.

Ингредиенты

  • Картофель отварной (молодой) — 700 г
  • Бекон — 120 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сливки — 100 г
  • Плавленый сыр пластинами — 3–4 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сушеный чеснок — 1 ч. л.
  • Зеленый лук — для подачи

Приготовление

  1. Нарежьте бекон и обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки.
  2. Добавьте мелко нарезанный лук и жарьте, помешивая, до мягкости.
  3. Добавьте отварной картофель, нарезанный кусочками.
  4. Влейте сливки, доведите до кипения и тушите несколько минут. Посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок.
  5. Выложите пластины плавленого сыра и хорошо перемешайте, пока он полностью не расплавится.
  6. Перед подачей посыпьте зеленым луком.

Как и с чем подавать

Подавайте горячим, сразу со сковороды — так блюдо самое вкусное. Хорошо идет как самостоятельное блюдо или как гарнир к запеченному мясу, котлетам или тушеной курице. Зеленый лук не только украшает, но и добавляет свежести, которая хорошо балансирует сливочный вкус.

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#Рецепты #Картофель #Бэкон