Сливочная картошка с беконом и плавленым сыром: сытный гарнир, который съедят до последней ложки

Просто и очень вкусно

Картофель с беконом — это уже само по себе беспроигрышное сочетание. Но если добавить к нему сливки и плавленый сыр, от блюда будет сложно оторваться.

Как вкусно приготовить картофель с беконом, показала в TikTok фудблогерша kelman_marina.

Картофель для этого блюдп лучше варить заранее и немного остудить. Тогда он не развалится при обжарке. Особенно хорошо для этого рецепта подходит молодой картофель. Сливки не обязательно должны быть жирными: подойдут и 10%, но с 20% блюдо получится чуть насыщеннее.

Ингредиенты

Картофель отварной (молодой) — 700 г

Бекон — 120 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сливки — 100 г

Плавленый сыр пластинами — 3–4 шт.

Соль, перец — по вкусу

Сушеный чеснок — 1 ч. л.

Зеленый лук — для подачи

Приготовление

Нарежьте бекон и обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и жарьте, помешивая, до мягкости. Добавьте отварной картофель, нарезанный кусочками. Влейте сливки, доведите до кипения и тушите несколько минут. Посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок. Выложите пластины плавленого сыра и хорошо перемешайте, пока он полностью не расплавится. Перед подачей посыпьте зеленым луком.

Как и с чем подавать

Подавайте горячим, сразу со сковороды — так блюдо самое вкусное. Хорошо идет как самостоятельное блюдо или как гарнир к запеченному мясу, котлетам или тушеной курице. Зеленый лук не только украшает, но и добавляет свежести, которая хорошо балансирует сливочный вкус.