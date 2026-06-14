Огірковий суп на кефірі: швидка альтернатива окрошці в спекотний день
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Якщо часу на приготування окрошки нема, зробіть цей холодний суп з огірків
Коли надворі спека і хочеться чогось холодного і ситного, багато хто одразу думає про окрошку. Але є варіант простіший і швидший. Мова йде про холодний огірковий суп на кефірі з грецьким йогуртом. Для приготування цієї страви не потрібно нічого варити. Достатньо свіжих огірків, кисломолочної основи та зелені.
Рецептом поділився польський кулінарний портал Smaker.
Як приготувати холодний суп з огірків
Огірки для цього супу не чистять від шкірки — саме вона дає свіжий зелений колір. Щоб суп вийшов освіжаючим, а не кислим, важливо брати якісний кефір — не надто кислий і не занадто рідкий. А завдяки додаванню грецького йогурту основа страви буде густішою і матиме вершковий присмак.
Також можна додати до супу кілька натертих редисок та подрібнену м’яту і цедру лимона.
Перед подачею суп треба добре охолодити.
Інгредієнти
Основа:
- 400 г ґрунтових огірків
- 1 пучок кропу
- 1 зубчик часнику
- 400 г кефіру
- 150 г грецького йогурту
- сіль і перець — за смаком
Для подачі:
- редиска
- яйце, варене круто
- 1 ст. л. лляної олії
Як приготувати
- Огірки добре вимити, відрізати кінчики і натерти на великій тертці прямо зі шкіркою. Кріп дрібно нарізати. Часник пропустити через прес.
- Змішати огірки, кріп і часник. Додати кефір і грецький йогурт. Посолити приблизно чайною ложкою без гірки, поперчити. Ретельно перемішати.
- Поставити суп у холодильник мінімум на годину.
Як і з чим подавати
Холодний огірковий суп розливати по тарілках одразу з холодильника. Зверху покласти половинки редиски, скибочки вареного яйця, полити ложкою лляної олії. Можна додати листочок м'яти.