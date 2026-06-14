Огірковий суп на кефірі: швидка альтернатива окрошці в спекотний день

Якщо часу на приготування окрошки нема, зробіть цей холодний суп з огірків

Коли надворі спека і хочеться чогось холодного і ситного, багато хто одразу думає про окрошку. Але є варіант простіший і швидший. Мова йде про холодний огірковий суп на кефірі з грецьким йогуртом. Для приготування цієї страви не потрібно нічого варити. Достатньо свіжих огірків, кисломолочної основи та зелені.

Рецептом поділився польський кулінарний портал Smaker.

Як приготувати холодний суп з огірків

Огірки для цього супу не чистять від шкірки — саме вона дає свіжий зелений колір. Щоб суп вийшов освіжаючим, а не кислим, важливо брати якісний кефір — не надто кислий і не занадто рідкий. А завдяки додаванню грецького йогурту основа страви буде густішою і матиме вершковий присмак.

Також можна додати до супу кілька натертих редисок та подрібнену м’яту і цедру лимона.

Перед подачею суп треба добре охолодити.

Інгредієнти

Основа:

400 г ґрунтових огірків

1 пучок кропу

1 зубчик часнику

400 г кефіру

150 г грецького йогурту

сіль і перець — за смаком

Для подачі:

редиска

яйце, варене круто

1 ст. л. лляної олії

Як приготувати

Огірки добре вимити, відрізати кінчики і натерти на великій тертці прямо зі шкіркою. Кріп дрібно нарізати. Часник пропустити через прес. Змішати огірки, кріп і часник. Додати кефір і грецький йогурт. Посолити приблизно чайною ложкою без гірки, поперчити. Ретельно перемішати. Поставити суп у холодильник мінімум на годину.

Як і з чим подавати

Холодний огірковий суп розливати по тарілках одразу з холодильника. Зверху покласти половинки редиски, скибочки вареного яйця, полити ложкою лляної олії. Можна додати листочок м'яти.