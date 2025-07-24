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Забудьте про квас та сироватку: ось чим можна заправляти окрошку

Автор
Наталя Граковська
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Один інгредієнт змінить смак окрошки
Один інгредієнт змінить смак окрошки. Фото Скріншот YouTube

Освіжає краще за будь-який напій

Окрошка — один із найкращих літніх супів, з яким спекотні дні легше пережити. Вона освіжає, швидко готується і не потребує тривалого стояння біля плити.

У кожної господині є свій рецепт окрошки. Хтось готує її на квасі, хтось на сироватці. Ми пропонуємо спробувати рецепт окрошки з мінеральною водою від порталу "Добрі новини". Такий суп не тільки втамовує голод, а й дарує справжню прохолоду в найспекотніший день.

Інгредієнти:

3 шт. вареної картоплі;

3 шт. варених яєць;

2 шт. свіжих огірків;

5-6 шт. редису;

пучок зеленої цибулі;

пучок кропу;

200 г вареної ковбаси або відварного курячого філе;

1-1,2 л мінеральної води з газом;

сметана або йогурт – на смак;

сіль, перець – на смак;

лимонний сік або гірчиця – за бажанням.

Як приготувати окрошку на мінеральній воді

  1. Наріжте інгредієнти. Курку, редиску, огірки, картоплю та яйця наріжте кубиками. Дрібно наріжте кріп та зелену цибулю.
  2. У великій каструлі змішайте нарізані овочі, курку та яйця. Додайте сметану, гірчицю, сіль та чорний перець.
  3. Залийте суміш холодною мінеральною водою. За бажанням додайте сік лимона.
  4. Перемішайте інгредієнти та одразу ж подавайте.
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#Рецепти #Окрошка