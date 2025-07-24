Забудьте про квас та сироватку: ось чим можна заправляти окрошку
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Освіжає краще за будь-який напій
Окрошка — один із найкращих літніх супів, з яким спекотні дні легше пережити. Вона освіжає, швидко готується і не потребує тривалого стояння біля плити.
У кожної господині є свій рецепт окрошки. Хтось готує її на квасі, хтось на сироватці. Ми пропонуємо спробувати рецепт окрошки з мінеральною водою від порталу "Добрі новини". Такий суп не тільки втамовує голод, а й дарує справжню прохолоду в найспекотніший день.
Інгредієнти:
3 шт. вареної картоплі;
3 шт. варених яєць;
2 шт. свіжих огірків;
5-6 шт. редису;
пучок зеленої цибулі;
пучок кропу;
200 г вареної ковбаси або відварного курячого філе;
1-1,2 л мінеральної води з газом;
сметана або йогурт – на смак;
сіль, перець – на смак;
лимонний сік або гірчиця – за бажанням.
Як приготувати окрошку на мінеральній воді
- Наріжте інгредієнти. Курку, редиску, огірки, картоплю та яйця наріжте кубиками. Дрібно наріжте кріп та зелену цибулю.
- У великій каструлі змішайте нарізані овочі, курку та яйця. Додайте сметану, гірчицю, сіль та чорний перець.
- Залийте суміш холодною мінеральною водою. За бажанням додайте сік лимона.
- Перемішайте інгредієнти та одразу ж подавайте.