Забудьте про квас та сироватку: ось чим можна заправляти окрошку

Освіжає краще за будь-який напій

Окрошка — один із найкращих літніх супів, з яким спекотні дні легше пережити. Вона освіжає, швидко готується і не потребує тривалого стояння біля плити.

У кожної господині є свій рецепт окрошки. Хтось готує її на квасі, хтось на сироватці. Ми пропонуємо спробувати рецепт окрошки з мінеральною водою від порталу "Добрі новини". Такий суп не тільки втамовує голод, а й дарує справжню прохолоду в найспекотніший день.

Інгредієнти:

3 шт. вареної картоплі;

3 шт. варених яєць;

2 шт. свіжих огірків;

5-6 шт. редису;

пучок зеленої цибулі;

пучок кропу;

200 г вареної ковбаси або відварного курячого філе;

1-1,2 л мінеральної води з газом;

сметана або йогурт – на смак;

сіль, перець – на смак;

лимонний сік або гірчиця – за бажанням.

Як приготувати окрошку на мінеральній воді