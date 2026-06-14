Огуречный суп на кефире: быстрая альтернатива окрошке в жаркий день
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Если времени на приготовление окрошки нет, сделайте этот холодный суп из огурцов
Когда на улице жара и хочется чего-то холодного и сытного, многие сразу думают об окрошке. Но есть вариант проще и быстрее. Речь идет о холодном огуречном супе на кефире с греческим йогуртом. Для приготовления этого блюда не нужно ничего варить. Достаточно свежих огурцов, кисломолочной основы и зелени.
Рецептом поделился польский кулинарный портал Smaker.
Как приготовить холодный суп из огурцов
Огурцы для этого супа не чистят от кожицы – именно она дает свежий зеленый цвет. Чтобы суп получился освежающим, а не кислым, важно брать качественный кефир – не слишком кислый и не слишком редкий. А благодаря добавлению греческого йогурта основа блюда будет более густой и иметь сливочный привкус.
Также можно добавить в суп несколько натертых редисок и измельченную мяту и цедру лимона.
Перед подачей суп нужно хорошо охладить.
Ингредиенты
Основа:
- 400 г огурцов
- 1 пучок укропа
- 1 зубчик чеснока
- 400 г кефира
- 150 г греческого йогурта
- соль и перец — по вкусу
Для подачи:
- редис
- яйцо, вареное вкрутую
- 1 ст. л. льняного масла
Как приготовить
- Огурцы хорошо вымыть, отрезать кончики и натереть на крупной терке прямо с кожурой. Укроп мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс.
- Смешать огурцы, укроп и чеснок. Добавить кефир и греческий йогурт. Посолить примерно чайной ложкой без горки, поперчить. Тщательно перемешать.
- Поставить суп в холодильник минимум в час.
Как и с чем подавать
Холодный огуречный суп разливать по тарелкам сразу из холодильника. Сверху положить половинки редиса, ломтики вареного яйца, полить ложкой льняного масла. Можно добавить листик мяты.