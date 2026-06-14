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Огуречный суп на кефире: быстрая альтернатива окрошке в жаркий день

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Огуречный суп
Огуречный суп. Фото Коллаж "Телеграфа"

Если времени на приготовление окрошки нет, сделайте этот холодный суп из огурцов

Когда на улице жара и хочется чего-то холодного и сытного, многие сразу думают об окрошке. Но есть вариант проще и быстрее. Речь идет о холодном огуречном супе на кефире с греческим йогуртом. Для приготовления этого блюда не нужно ничего варить. Достаточно свежих огурцов, кисломолочной основы и зелени.

Рецептом поделился польский кулинарный портал Smaker.

Как приготовить холодный суп из огурцов

Огурцы для этого супа не чистят от кожицы – именно она дает свежий зеленый цвет. Чтобы суп получился освежающим, а не кислым, важно брать качественный кефир – не слишком кислый и не слишком редкий. А благодаря добавлению греческого йогурта основа блюда будет более густой и иметь сливочный привкус.

Также можно добавить в суп несколько натертых редисок и измельченную мяту и цедру лимона.

Перед подачей суп нужно хорошо охладить.

Ингредиенты

Основа:

  • 400 г огурцов
  • 1 пучок укропа
  • 1 зубчик чеснока
  • 400 г кефира
  • 150 г греческого йогурта
  • соль и перец — по вкусу

Для подачи:

  • редис
  • яйцо, вареное вкрутую
  • 1 ст. л. льняного масла

Как приготовить

  1. Огурцы хорошо вымыть, отрезать кончики и натереть на крупной терке прямо с кожурой. Укроп мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс.
  2. Смешать огурцы, укроп и чеснок. Добавить кефир и греческий йогурт. Посолить примерно чайной ложкой без горки, поперчить. Тщательно перемешать.
  3. Поставить суп в холодильник минимум в час.

Как и с чем подавать

Холодный огуречный суп разливать по тарелкам сразу из холодильника. Сверху положить половинки редиса, ломтики вареного яйца, полить ложкой льняного масла. Можно добавить листик мяты.

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#Рецепты #Суп #Огурцы