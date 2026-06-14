Огуречный суп на кефире: быстрая альтернатива окрошке в жаркий день

Если времени на приготовление окрошки нет, сделайте этот холодный суп из огурцов

Когда на улице жара и хочется чего-то холодного и сытного, многие сразу думают об окрошке. Но есть вариант проще и быстрее. Речь идет о холодном огуречном супе на кефире с греческим йогуртом. Для приготовления этого блюда не нужно ничего варить. Достаточно свежих огурцов, кисломолочной основы и зелени.

Рецептом поделился польский кулинарный портал Smaker.

Как приготовить холодный суп из огурцов

Огурцы для этого супа не чистят от кожицы – именно она дает свежий зеленый цвет. Чтобы суп получился освежающим, а не кислым, важно брать качественный кефир – не слишком кислый и не слишком редкий. А благодаря добавлению греческого йогурта основа блюда будет более густой и иметь сливочный привкус.

Также можно добавить в суп несколько натертых редисок и измельченную мяту и цедру лимона.

Перед подачей суп нужно хорошо охладить.

Ингредиенты

Основа:

400 г огурцов

1 пучок укропа

1 зубчик чеснока

400 г кефира

150 г греческого йогурта

соль и перец — по вкусу

Для подачи:

редис

яйцо, вареное вкрутую

1 ст. л. льняного масла

Как приготовить

Огурцы хорошо вымыть, отрезать кончики и натереть на крупной терке прямо с кожурой. Укроп мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс. Смешать огурцы, укроп и чеснок. Добавить кефир и греческий йогурт. Посолить примерно чайной ложкой без горки, поперчить. Тщательно перемешать. Поставить суп в холодильник минимум в час.

Как и с чем подавать

Холодный огуречный суп разливать по тарелкам сразу из холодильника. Сверху положить половинки редиса, ломтики вареного яйца, полить ложкой льняного масла. Можно добавить листик мяты.